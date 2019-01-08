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      У США обіцяють жорстку відповідь двом компаніям через "Північний потік-2"

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      У США пригрозили наслідками двом компаніям-учасницям будівництва "Північного потоку-2"
      У США пригрозили наслідками двом компаніям-учасницям будівництва "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Влада США вкотре нагадала про наслідки учасникам будівництва "Північного потоку-2". Так, Вашингтон обіцяє санкції компаніям Allseas і Saipem, якщо вони не вийдуть з російського проекту.

      Про це повідомляє повідомляє німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерела.

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      Так, компанія Allseas має намір прокласти 90% "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря, а Saipem вже побудувала свою частину.

      Видання наголошує, що санкції проти швейцарської компанії можуть стати серйозним ударом як для будівництва газопроводу, так і для самої компанії. Однак наразі немає інформації щодо санкцій проти італійської компанії Saipem.

      Німецький уряд сподівається, що США відмовиться від планів ввести обмеження проти Allseas, оскільки в цьому випадку постраждають і американські нафтогазові проекти, зокрема в Мексиканській затоці.

      Нагадаємо, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

      Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Швейцарія
      Джерело: 24 Канал
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