16:47
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, 7 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      В США обещают жесткий ответ двум компаниям из-за "Северного потока-2"

      217 Читати новину українською
      В США пригрозили последствиями двум компаниям-участникам строительства "Северного потока-2"
      В США пригрозили последствиями двум компаниям-участникам строительства "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Власти США в очередной раз напомнила о последствиях участникам строительства "Северного потока-2". Так, Вашингтон обещает санкции компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта.

      Об этом сообщает сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

      Читайте также: "Северный поток-2" убивает Украину, – глава МИД Польши

      Так, компания Allseas намерена проложить 90% "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, а Saipem уже построила свою часть.

      Издание отмечает, что санкции против швейцарской компании могут стать серьезным ударом как для строительства газопровода, так и для самой компании. Однако пока нет информации о санкциях против итальянской компании Saipem.

      Немецкое правительство надеется, что США откажется от планов ввести ограничения против Allseas, поскольку в этом случае пострадают и американские нефтегазовые проекты, в частности в Мексиканском заливе.

      Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Швейцария Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой
      сегодня , 16:01 Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой
      Яніна Ткачук 176
      Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      сегодня , 15:00 Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      Ян Валетов 811
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 14:01 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 623
      Политический психолог – о шансах Зеленского на президентский пост
      сегодня , 13:46 Политический психолог – о шансах Зеленского на президентский пост
      755
      Як за сприяння Порошенка олігарх Ахметов безкарно наживається на українцях
      сегодня , 13:03 Як за сприяння Порошенка олігарх Ахметов безкарно наживається на українцях
      Сергій Лещенко 435
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Королевские табу: как изменился стиль Меган Маркл после замужества в фотосравнении
       4 августа 2018 , 11:25
      В Иране женщины вышли на протесты против хиджабов: фото
       30 января 2018 , 18:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      "Сибирская снежная бомба" может ударить по Великобритании: метеорологи бьют тревогу
       9 января , 00:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук