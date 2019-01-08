В США обещают жесткий ответ двум компаниям из-за "Северного потока-2"

Власти США в очередной раз напомнила о последствиях участникам строительства "Северного потока-2". Так, Вашингтон обещает санкции компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта.

Об этом сообщает сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

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Так, компания Allseas намерена проложить 90% "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, а Saipem уже построила свою часть.

Издание отмечает, что санкции против швейцарской компании могут стать серьезным ударом как для строительства газопровода, так и для самой компании. Однако пока нет информации о санкциях против итальянской компании Saipem.

Немецкое правительство надеется, что США откажется от планов ввести ограничения против Allseas, поскольку в этом случае пострадают и американские нефтегазовые проекты, в частности в Мексиканском заливе.

Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.



Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.