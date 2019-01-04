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      "Северный поток-2" убивает Украину, – глава МИД Польши

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      "Северный поток-2"
      "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Берлина.

      Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

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      По его словам проект значительно ударит по прибылям Украины.

      Газопровод разрушает последствия санкций, "Северный поток-2" убивает Украину. Когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией,
      – сказал министр.

      Дипломат подчеркивает, что Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию. Германия – антиевропейскую, они часто думают, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с "Северным потоком-2" это не так.

      Вместе с тем политик считает, что в основном политика Польши и Германии относительно конфликта между Россией и Украиной является одинаковой.

      В определенной степени мы также соглашаемся в деле реакции ЕС на российскую агрессию, чтобы с помощью санкций передать России сигнал. Но мы хотим более решительных действий,
      – подчеркнул Чапутович.

      Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять строительству газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что строительство "Северного потока-2" идет согласно плану, поэтому поставка газа начнется с 1 января 2020 года.

      Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости России Евросоюз Новости Польши Газ Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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