"Північний потік-2" вбиває Україну, – голова МЗС Польщі
Газопровід "Північний потік-2" з Росії в Німеччину загрожує безпеці України та підтверджує антиєвропейську позицію Берліну.
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю Handelsblatt.
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За його словами проект значно вдарить по прибутках України.
Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією,
– сказав міністр.
Дипломат наголошує, що Польща, США і Європейська комісія представляють тут проєвропейську позицію. Німеччина – антиєвропейську, вони часто думають, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком-2" це не так".
Водночас політик вважає, що здебільшого політика Польщі та Німеччини щодо конфлікту між Росією та Україною є однаковою
До певної міри ми також погоджуємося в справі реакції ЄС на російську агресію, щоб за допомогою санкцій передати Росії сигнал. Але ми хочемо більш рішучих дій,
– наголосив Чапутович.
Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.
Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".
Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що будівництво "Північного потоку-2" йде згідно плану , тому постачання газу почнеться за планом з 1 січня 2020 року.
Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.