"Північний потік-2" вбиває Україну, – голова МЗС Польщі

Газопровід "Північний потік-2" з Росії в Німеччину загрожує безпеці України та підтверджує антиєвропейську позицію Берліну.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю Handelsblatt.

Читайте також: "Німеччина і Франція – не вся Європа": у Польщі невдоволені складом нормандського формату

За його словами проект значно вдарить по прибутках України.

Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією,

– сказав міністр.

Дипломат наголошує, що Польща, США і Європейська комісія представляють тут проєвропейську позицію. Німеччина – антиєвропейську, вони часто думають, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком-2" це не так".

Водночас політик вважає, що здебільшого політика Польщі та Німеччини щодо конфлікту між Росією та Україною є однаковою

До певної міри ми також погоджуємося в справі реакції ЄС на російську агресію, щоб за допомогою санкцій передати Росії сигнал. Але ми хочемо більш рішучих дій,

– наголосив Чапутович.