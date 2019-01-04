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      "Північний потік-2" вбиває Україну, – голова МЗС Польщі

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      "Північний потік-2"
      "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Газопровід "Північний потік-2" з Росії в Німеччину загрожує безпеці України та підтверджує антиєвропейську позицію Берліну.

      Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю Handelsblatt.

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      За його словами проект значно вдарить по прибутках України.

      Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією,
      – сказав міністр.

      Дипломат наголошує, що Польща, США і Європейська комісія представляють тут проєвропейську позицію. Німеччина – антиєвропейську, вони часто думають, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком-2" це не так".

      Водночас політик вважає, що здебільшого політика Польщі та Німеччини щодо конфлікту між Росією та Україною є однаковою

      До певної міри ми також погоджуємося в справі реакції ЄС на російську агресію, щоб за допомогою санкцій передати Росії сигнал. Але ми хочемо більш рішучих дій,
      – наголосив Чапутович.

      Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.
      Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".
      Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що будівництво "Північного потоку-2" йде згідно плану , тому постачання газу почнеться за планом з 1 січня 2020 року.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини України Новини Росії Північний потік-2 Газ Новини Польщі Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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