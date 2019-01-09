"Осуждаем Россию": премьер Польши озвучил намерения Путина по "Северному потоку-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова раскритиковал "Северный поток-2". На этот раз польский политик назвал российский газопровод антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

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Польша придерживаться четкой позиции относительно строительства газопровода.

Мы осуждаем агрессию России и президента Путина. Мы подчеркиваем, что проект "Северный поток-2" является антиевропейским,

– заявил Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что аргументы, которые отправлялись для отмены этого проекта были такие же как и в ситуации с "Северным потоком-1".

"Северный поток-2" является или будет орудием шантажа президента Путина, поскольку "Северный поток-1" построен, а президент Путин использовал его для шантажа Украины и Польши", – сказал он.

К слову, ранее Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.



Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.



Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональда Трампа противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.