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      "Осуждаем Россию": премьер Польши озвучил намерения Путина по "Северному потоку-2"

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      Премьер Польши назвал "Северный поток-2" антиевропейским проектом для шантажа со стороны Путина
      Премьер Польши назвал "Северный поток-2" антиевропейским проектом для шантажа со стороны Путина / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова раскритиковал "Северный поток-2". На этот раз польский политик назвал российский газопровод антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы.

      Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

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      Польша придерживаться четкой позиции относительно строительства газопровода.

      Мы осуждаем агрессию России и президента Путина. Мы подчеркиваем, что проект "Северный поток-2" является антиевропейским,
      – заявил Моравецкий.

      Моравецкий подчеркнул, что аргументы, которые отправлялись для отмены этого проекта были такие же как и в ситуации с "Северным потоком-1".

      "Северный поток-2" является или будет орудием шантажа президента Путина, поскольку "Северный поток-1" построен, а президент Путин использовал его для шантажа Украины и Польши", – сказал он.

      К слову, ранее Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

      Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональда Трампа противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Польши Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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