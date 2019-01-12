Німецьким компаніям загрожують санкції через "Північний потік-2"

Посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомило видання Bild.

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Ми наголошуємо, що продовження підтримки російського енергетичного сектору може спричинити за собою введення санкцій,

– написав Гренелл.

Він також додав, що, "якщо через запуск "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" європейські поставки газу через Україну стануть надлишковими, Київ втратить своє значення в сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".

Посол США у Німеччині зауважив, що фірми, які підтримують обидва проекти, підривають безпеку України і Європи.

Зазначається, що листи, узгоджені з владою США, розіслані багатьом німецьким компаніям, які, в свою чергу, сприйняли їх як шантаж.

"Листи потрібно сприймати не як загрозу, а як ясне вираження політичної позиції США", – заявив представник Гренелла у відповідь на таку реакцію.

Нагадаємо, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.



Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.