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      США обещают наказать Германию из-за "Северного потока-2": появилась реакция преемника Меркель

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      У Меркель отреагировали на угрозы США из-за "Северного потока"
      У Меркель отреагировали на угрозы США из-за "Северного потока" / Фото из открытых источников

      Руководительница немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на предупреждение посла США в стране о санкциях в отношении немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

      Об этом пишет DW.

      Читайте также: Немецкие политики взорвались негодованием из-за угрозы санкций США за "Северный поток-2"

      Да, новая глава партии, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, отметила, что "подобные угрозы" от американского дипломата Ричарда Греннела в сторону Германии звучат не впервые.

      Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения необычная, но она не нова. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ,
      – заявила Крамп-Карренбауэр.

      Она также добавила, что строительство газопровода является важным для Германии, учитывая ситуацию в Украине.

      "Мы хотим этот энергетический проект сделать таким, чтобы он был европейским, а особенно учитывал, в частности, интересы безопасности Украины – это также наша собственная ответственность", – объяснила политик.

      Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2". Он также добавил, что из-за воплощения проета Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

      К слову, строительство газопровода в США осуждали не раз. Да, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое ХДС?Христианско-демократический союз Германии – немецкая консервативная партия. ХДС был создан в июне 1946 года на основе объединения консервативных сил бывшей Веймарской республики. Партия объединяла всех христиан на межконфессиональной основе. Эта политическая сила имеет 194 места с 622 в Бундестаге и 34 мест из 99 выделенных для Германии в Европейском Парламенте. Идеология партии базируется на понятиях "христианская демократия", и "социальная рыночная экономика".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Новости политики Санкции Новости США Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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