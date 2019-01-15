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      США обіцяють покарати Німеччину через "Північний потік-2": з’явилась реакція наступниці Меркель

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      У Меркель відреагували на погрози США через "Північний потік"
      У Меркель відреагували на погрози США через "Північний потік" / Фото з відкритих джерел

      Очільниця німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер відповіла на попередження посла США у країні про санкції щодо німецьких компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

      Про це пише DW.

      Читайте також: Німецькі політики вибухнули обуренням через загрозу санкцій США за "Північний потік - 2"

      Так, нова голова партії, яка змінила на цій посаді Ангелу Меркельзазначила, що "подібні погрози" від американського дипломата Річарда Греннела у бік Німеччини звучать не вперше. 

      Слід сказати, що така форма дипломатичного звернення незвична, але вона не є новою. Подібне ми вже бачили під час його вступу на посаду. Німецький бізнес уже дав на це однозначну відповідь,
      – заявила Крамп-Карренбауер.

      Вона також додала, що будівництво газогону є важливим для Німеччини з огляду на ситуацію в Україні.

      "Ми хочемо цей енергетичний проект зробити таким, щоб він був європейським, а особливо враховував, зокрема, інтереси безпеки України - це також наша власна відповідальність", – пояснила політик.

      Нагадаємо, посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він також додав, що через втілення проету Київ втратить своє значення в сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".

      До слова, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

      Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке ХДС?Християнсько-демократичний союз Німеччини — німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європейському Парламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Новини США Санкції
      Джерело: 24 Канал
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