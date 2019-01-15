США обіцяють покарати Німеччину через "Північний потік-2": з’явилась реакція наступниці Меркель

Очільниця німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер відповіла на попередження посла США у країні про санкції щодо німецьких компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише DW.

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Так, нова голова партії, яка змінила на цій посаді Ангелу Меркель, зазначила, що "подібні погрози" від американського дипломата Річарда Греннела у бік Німеччини звучать не вперше.

Слід сказати, що така форма дипломатичного звернення незвична, але вона не є новою. Подібне ми вже бачили під час його вступу на посаду. Німецький бізнес уже дав на це однозначну відповідь,

– заявила Крамп-Карренбауер.

Вона також додала, що будівництво газогону є важливим для Німеччини з огляду на ситуацію в Україні.

"Ми хочемо цей енергетичний проект зробити таким, щоб він був європейським, а особливо враховував, зокрема, інтереси безпеки України - це також наша власна відповідальність", – пояснила політик.

Нагадаємо, посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він також додав, що через втілення проету Київ втратить своє значення в сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".



До слова, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке ХДС?Християнсько-демократичний союз Німеччини — німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європейському Парламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.