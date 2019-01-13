Німецькі політики вибухнули обуренням через загрозу санкцій США за "Північний потік - 2"

У Німеччині низка політиків розкритикувала посла США в Німеччині Річарда Гренелла за його попередження про санкції у бік прихильних до "Північного потоку-2" німецьких компаній, які беруть участь в проекті "Північний потік - 2".

Про це повідомляє Spiegel.

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24 канал писав, що Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Він також додав, що, "якщо через запуск "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" європейські поставки газу через Україну стануть надлишковими, Київ втратить своє значення в сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".

У Бундестазі представники окремих політичних сил вибухнули обуренням. Так, заступник голови фракції "лівих" Фабіо Де Мазі стверджує, що такі дії Вашингтона нібито суперечать міжнародному праву. На його думку, у Гренелл склалося враження, що він "є намісником імператора" з США.

Очевидно, у посла США склалося враження, що він є намісником імператора з Вашингтона в Німеччині,

– пише видання

Окрім того, заступник голови Соціал-демократичної партії Німеччини Ральф Штегнер на своїй сторінці у "Твіттері" заявив, що в ФРН "пройшли часи верховних комісарів", які керували країною відразу після закінчення Другої світової війни.

"Чи знає Гренелл, що часи верховних комісарів в Німеччині вже пройшли?", – написав він.

Ob Mister Grenell weiß, dass die Zeit der Hohen Kommissare in Deutschland vorbei ist? https://t.co/GUEdxY661T — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 13 січня 2019 р.

Речник з питань зовнішньої політики фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу Юрген Хардт закликав Федеральний уряд Німеччини висловити протест. Він вважає , дії посла є черговим нібито неприйнятним "одностороннім підвищенням тону" у взаєминах Вашингтона і Берліна.

Нагадаємо, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.



Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.