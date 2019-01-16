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      Экс-посол США назвал причины, почему "Северный поток-2" может сорваться

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      "Северный поток-2"
      "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Газопровод "Северный поток-2", который прокладывают из РФ в Германию через Балтийское море в обход Украины, имеет много препятствий, поэтому он может не завершиться.

      Такое мнение посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст сообщает "Прямой".

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      По его словам, есть несколько причин, почему проект будет нереализован. Во-первых, Белый дом под руководством Дональда Трампа против.

      Мне кажется, что позиция администрации следующая Они хотят в первую очередь, чтобы Берлин решил отказаться от этого проекта. Если Берлин не готов пойти на это, они хотят, чтобы Евросоюз, Еврокомиссия упредила осуществление этого проекта, приостановила. И если так не пойдет, я думаю, что, наверное, администрация в конце концов пойдет на санкции, чтобы остановить,
      – сказал Джон Хербст.

      Во-вторых, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают преемницей Меркель, выступала с заявлением, что этот проект не в немецких интересах, но, наверное, все-таки будет этот проект осуществлять.

      Это не высказывание лидера, который готов настаивать на том, что этот проект может быть завершен,
      – заявил экс-посол США в Украине.

      По словам Хербста, третий момент заключается в том, что к этому проекту в Европе растет оппозиция.

      "Фирмы-партнеры проекта нервничают. Мы знаем, что Дания не дала добро на использование ее территории. Адвокаты для проекта говорят, что проект – это только трубопровод под Балтийским морем. Но на самом деле этот проект не существует без трубопровода на российской земле. И принадлежит россиянам под санкциями. Поэтому те, которые участвуют в этом проекте, на самом деле являются партнерами людей под санкциями. И, конечно, по нашим законом, это означает, что они должны быть под санкциями. Поэтому риск для партнеров в этом проекте достаточно большой", – сказал посол США в Украине Джон Хербст.

      Напомним, ряд немецких политиков критически отреагировали на предостережение американского посла. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Германии посоветовали немецким компаниям BASF и Uniper не отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла.

      К слову, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять строительству газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Новости России Новости США Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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