Джонсон заявив про нову можливість переговорів Британії та ЄС

Відхилення парламентом угоди Brexit про умови виходу Великобританії з Євросоюзу дає прем'єр-міністру Терезі Мей можливість домовитися про більш вигідну угоду.

Про це заявив екс-глава британського МЗС Борис Джонсон повідомляє BBC.

Читайте також: Як відреагував Брюссель на провал угоди про Brexit

За його словами, результати голосування в Палаті громад стали великою поразкою.

Разом з тим, тепер у Мей є мандат повернутися в Брюссель і домогтися на переговорах угоди краще,

– зазначає Джонсон.

Також він додав, що підтримає кабмін Терези Мей на голосуванні про вотум недовіри уряду.

Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.