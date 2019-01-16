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      Джонсон заявив про нову можливість переговорів Британії та ЄС

      59 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / www.aljazeera.com

      Відхилення парламентом угоди Brexit про умови виходу Великобританії з Євросоюзу дає прем'єр-міністру Терезі Мей можливість домовитися про більш вигідну угоду.

      Про це заявив екс-глава британського МЗС Борис Джонсон повідомляє BBC.

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      За його словами, результати голосування в Палаті громад стали великою поразкою.

      Разом з тим, тепер у Мей є мандат повернутися в Брюссель і домогтися на переговорах угоди краще,
      – зазначає Джонсон.

      Також він додав, що підтримає кабмін Терези Мей на голосуванні про вотум недовіри уряду.

      Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Brexit Великобританія Тереза Мей Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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