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      Джонсон заявил о новой возможности переговоров Британии и ЕС

      66 Читати новину українською
      Brexit
      Brexit / www.aljazeera.com

      Отклонение парламентом соглашения о Brexit об условиях выхода Великобритании из Евросоюза дает премьер-министру Терезе Мэй возможность договориться о более выгодном соглашении.

      Об этом заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает BBC.

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      По его словам, результаты голосования в Палате общин стали крупным поражением.

      Вместе с тем, теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах соглашения получше,
      – отмечает Джонсон.

      Также он добавил, что поддержит Кабмин Терезы Мэй на голосовании о вотуме недоверия правительству.

      Напомним, что 15 января депутаты парламента Великобритании, а именно Палата общин, проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Великобритания Brexit Евросоюз Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
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