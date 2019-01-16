Джонсон заявил о новой возможности переговоров Британии и ЕС

Отклонение парламентом соглашения о Brexit об условиях выхода Великобритании из Евросоюза дает премьер-министру Терезе Мэй возможность договориться о более выгодном соглашении.

Об этом заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает BBC.

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По его словам, результаты голосования в Палате общин стали крупным поражением.

Вместе с тем, теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах соглашения получше,

– отмечает Джонсон.

Также он добавил, что поддержит Кабмин Терезы Мэй на голосовании о вотуме недоверия правительству.

Напомним, что 15 января депутаты парламента Великобритании, а именно Палата общин, проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.