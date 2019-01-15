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      Как отреагировал Брюссель на провал соглашения о Brexit

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      Соглашение о Brexit провалилась
      Соглашение о Brexit провалилась / Фото из открытых источников

      Лидеры Евросоюза заявили, что они недовольны провалом соглашения о Brexit. Кроме того, они требуют от правительства Британии немедленных объяснений своих дальнейших намерений.

      Об этом сообщил BBC.

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      Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что он недоволен голосованием парламента Великобритании против соглашения об условии выхода из ЕС.

      Риск неконтролируемого выхода Соединенного Королевства вырос после сегодняшнего голосования. Мы не хотим этого. Европейская комиссия продолжит свою работу в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить полную готовность ЕС,
      – подчеркнул Юнкер.

      Глава Еврокомиссии призвал Британию как можно быстрее сообщить о своих намерениях по выходу из ЕС, поскольку "время почти истекло". По его словам, согласованное Брюсселем соглашение о Brexit является компромиссным вариантом и лучшей сделкой, которую могла бы получить Франция.

      По его мнению, эта сделка – единственный способ обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter признал провал голосования за соглашение о Brexit.

      Напомним, что 15 января депутаты парламента Великобритании, а именно Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Тереза Мэй Евросоюз Brexit Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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