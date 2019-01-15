Парламент Британии не поддержал план Мэй по Brexit

Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека, передают британские СМИ.

Читайте также: "Категорически против нового референдума", – Мэй резко высказалась о выходе Британии из ЕС

24 канал сообщал, что 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон.

Уже 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Зато в Британии высказались против. Так, 14 января не поддержала Brexit Палата лордов, которая является верхней в британском парламенте.

Что дальше?

Ранее Тереза Мэй высказывала опасения: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Кроме того, формально после провала голосования по Brexit возможно любое развитие событий – вплоть до крайних и пока теоретических вариантов выхода Великобритании из ЕС без вышеупомянутого соглашения, передает BBC. Среди вероятных вариантов развития событий может быть и получение от Евросоюза отсрочки для разработки новых договоренностей, пишет The Guardian.

Британское правительство имеет возможность в течение трех недель вынести на рассмотрение парламента новый план действий. По словам советника правительства по правовым вопросам Джеффри Кокса, план "Б" вряд ли будет сильно отличаться от начальной версии соглашения.

Добавим, что представители ЕС ранее неоднократно давали понять, что пересматривать проект соглашения о Brexit не намерены. При этом там не исключали, что могут рассмотреть вариант отсрочки брекиита до середины лета.

По состоянию на сейчас, Объединенное Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта.

К слову, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял, что после выхода из ЕС Великобритания намерена создать новые военные базы в Карибском регионе и в юго-восточной Азии.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.