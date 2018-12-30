Великобританию никто в ЕС не держит, – Юнкер

Евросоюз не пытается удержать Великобританию и хочет приступить к обсуждению будущих связей, как только парламент утвердит Brexit.

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Daily Mail.

Читайте также: Британия перенесла голосование по итоговому соглашению о Brexit: известна причина

По его словам, Брюссель не намерен удерживать Великобританию в составе Европейского союза "любыми возможными способами", а думать, что ЕС предложит какое-то решение по данному вопросу, "абсолютно глупо".

Также он выразил опасения, что члены британского парламента находятся в состоянии "полного недоверия" как к премьер-министру страны Терезе Мэй, так и к Евросоюзу.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.



13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.