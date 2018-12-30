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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Великобританію ніхто в ЄС не тримає, – Юнкер

      80 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз не намагається утримати Великобританію і хоче приступити до обговорення майбутніх зв'язків, як тільки парламент затвердить Brexit.

      Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає Daily Mail.

      Читайте також: Британія перенесла голосування щодо підсумкової угоди про Brexit: відома причина

      За його словами, Брюссель не має наміру утримувати Великобританію в складі Європейського союзу "будь-якими можливими способами", а думати, що ЄС запропонує якесь рішення з даного питання, "абсолютно нерозумно".

      Також він висловив побоювання, що члени британського парламенту знаходяться в стані "повної недовіри" до прем'єр-міністра країни Терезі Мей, так і до Євросоюзу.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Великобританія Євросоюз Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
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