ЄС відмовився повторно обговорювати угоду щодо Brexit

У четвер, 13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС у Брюсселі, які оприлюднені на офіційному сайті установи.

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Європейська Рада підтвердив власну постанову від 25 листопада 2018 року. Однак Євросоюз залишається на позиціях цієї угоди та має намір просуватися далі в її ратифікації.

Ця угода не є відкритою для поновлення переговорів,

– наголосив президент Європейської Радиональд Туск.

За словами Туска, в Брюсселі мають намір встановити якомога тісніше партнерство з Великобританією у майбутньому. Європейська Рада готова приступити до підготовки такого партнерства негайно після підписання угоди про вихід, і розпочне відповідні переговори щонайшвидше після виходу Великобританії.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.