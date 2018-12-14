08:52
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Патріарх Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      ЄС відмовився повторно обговорювати угоду щодо Brexit

      6
      ЄС відмовився повторно обговорювати угоду щодо Brexit
      ЄС відмовився повторно обговорювати угоду щодо Brexit / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Про це йдеться у висновках саміту ЄС у Брюсселі, які оприлюднені на офіційному сайті установи. 

      Читайте також: Британські депутати не змогли оголосити вотум недовіри Терезі Мей

      Європейська Рада підтвердив власну постанову від 25 листопада 2018 року. Однак Євросоюз залишається на позиціях цієї угоди та має намір просуватися далі в її ратифікації.

      Ця угода не є відкритою для поновлення переговорів,
      – наголосив президент Європейської Радиональд Туск.

      За словами Туска, в Брюсселі мають намір встановити якомога тісніше партнерство з Великобританією у майбутньому. Європейська Рада готова приступити до підготовки такого партнерства негайно після підписання угоди про вихід, і розпочне відповідні переговори щонайшвидше після виходу Великобританії.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Великобританія Євросоюз Тереза Мей Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 140
      Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом
      сьогодні , 08:00 Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом
      Ірина Шиба 328
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      13 грудня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 2511
      "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      13 грудня , 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      Яніна Ткачук 1904
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      13 грудня , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2304
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Каліфорнії собака майже місяць чекав господарів біля згорілого будинку
       9 грудня , 01:49
      "Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі
       27 листопада , 19:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук