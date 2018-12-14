ЕС отказался повторно обсуждать соглашение относительно Brexit

В четверг, 13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос относительно Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС в Брюсселе, которые обнародованы на официальном сайте учреждения.

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Европейский Совет подтвердил собственное постановление от 25 ноября 2018 года. Однако Евросоюз остается на позициях этой сделки и намерен продвигаться дальше в ее ратификации.

Это соглашение не является открытым для возобновления переговоров,

– подчеркнул президент Европейского Совета Дональд Туск.

По словам Туска, в Брюсселе намерены установить как можно более тесное партнерство с Великобританией в будущем. Европейский Совет готов приступить к подготовке такого партнерства немедленно после подписания соглашения о выходе, и начнет соответствующие переговоры как можно быстрее после выхода Великобритании.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение относительно Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.