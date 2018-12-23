Британія перенесла голосування щодо підсумкової угоди про Brexit: відома причина

Британський парламент переніс голосування щодо підсумкової угоди про Brexit. Експерти припускають, в Об'єднаному Королівстві може відбутися ще один референдум щодо Brexit.

Тим часом напруга у країні зростає.

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Тамтешні депутати навіть збирались висловлювати недовіру прем'єрці Терезі Мей, бо процес, мовляв, затягується.

Багато членів парламенту стурбовані тим, що ми повинні прийняти рішення незабаром. Ми маємо намір повернутися до дебатів щодо угоди на тижні, який починається з 7 січня, і провести голосування наступного тижня,

– сказала прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Під обурливі вигуки Тереза Мей на засіданні палати громад повідомила нову дату голосування за угоду про Brexit. Воно мало відбутися ще 11 грудня, але прем'єрка його відклала, бо угоду навряд чи підтримали б у парламенті. Очільницю уряду постійно перебивають.



Тереза Мей

Лейбористи наполягають – голосувати треба вже цього тижня. А оскільки Мей на це не погоджується, лідер опозиційної партії Джеремі Корбін закликає депутатів висловити недовіру прем'єр-міністру.

Єдиний спосіб, який я бачу, і який міг би гарантувати проведення голосування цього тижня, це винести на розгляд наступну заяву: палата громад висловлює недовіру до прем'єра,

– наголосив лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Після цих слів роздратована Мей демонстративно покинула залу засідань. Минулого тижня прем'єрка вже встояла у голосуванні про недовіру завдяки підтримці депутатів з її рідної консервативної партії.

Озброєна її довірою, Тереза Мей вирушила до Брюсселя з надією переконати лідерів ЄС змінити декілька найбільш спірних пунктів угоди. Однак повернулася ні з чим і теж роздратована. Ось на цьому відео свариться із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Обурилася, що той назвав її політику щодо ЄС туманною.



Жан-Клод Юнкер

Ця угода забрала у Мей чимало нервів. Євроскептикам не до вподоби, що Британія щонайменше до 2020 чи навіть довше житиме за правила Євросоюзу. Не влаштовує і можливість встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншими частина королівства. Єврооптимісти взагалі проти розлучення з ЄС і вимагають повторного референдуму.

Абсолютно безвідповідальною є тактика Терези Мей проштовхнути її проект виходу Британії з ЄС без огляду на національні інтереси. Тому у цьому випадку доцільною є ідея проведення другого референдуму щодо Brexit,

– відповів екс-прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

З цією вимогою восени британці навіть виходили на протести. Тереза Мей від свого не відступає: Brexit бути. Альтернативні варіанти Brexit на розгляд парламенту виносити не планує. Хоча експерти кажуть, що насправді прем'єр починає вагатися.

Вихід Великої Британії з Євросоюзу може посилити євроскептичні настрої на всьому континенті. Постраждати від цього може й Україна. Наприклад, у людей можуть виникати труднощі з отриманням віз,

– розповів керівник офісу дослідницького центру Open Europe у Брюсселі Пітер Клеппе.

Занепокоєння виникає і в українських підприємців. Мовляв, вихід Великої Британії із єврозони спричинить проблеми з отриманням іноземцями дозволів на в'їзд до країни. А екпортно-імпортні операції можуть скоротитись через оподаткування. Саме через нові такси Україна може втратити й у ВВП.

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Якщо ж відставка уряду у Британії стане реальністю, то це може вплинути і на підтримку України. Бо, наприклад, ті ж лейбористи прихильніше ставляться до Росії. Врятувати у цьому випадку може лише думка британського електорату. Сподіватимемось, об'єктивного.

Якщо ж договір Терези Мей парламентарі 14 січня не схвалять, то уряд має запропонувати новий план дій протягом 21 дня, потім парламент має проголосувати за нього протягом семи днів. Причому схвалити документ мають одночасно: як у Лондоні, так і в Брюсселі. Офіційно вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019-го.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.