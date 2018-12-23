11:41
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Британія перенесла голосування щодо підсумкової угоди про Brexit: відома причина

      107 Читать новость на русском

      Британський парламент переніс голосування щодо підсумкової угоди про Brexit. Експерти припускають, в Об'єднаному Королівстві може відбутися ще один референдум щодо Brexit.

      Тим часом напруга у країні зростає.

      Читайте також: У Лондоні готуються до Brexit без угоди з ЄС

      Тамтешні депутати навіть збирались висловлювати недовіру прем'єрці Терезі Мей, бо процес, мовляв, затягується.

      Багато членів парламенту стурбовані тим, що ми повинні прийняти рішення незабаром. Ми маємо намір повернутися до дебатів щодо угоди на тижні, який починається з 7 січня, і провести голосування наступного тижня,
      – сказала прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

      Під обурливі вигуки Тереза Мей на засіданні палати громад повідомила нову дату голосування за угоду про Brexit. Воно мало відбутися ще 11 грудня, але прем'єрка його відклала, бо угоду навряд чи підтримали б у парламенті. Очільницю уряду постійно перебивають.

      Тереза Мей
      Тереза Мей

      Лейбористи наполягають – голосувати треба вже цього тижня. А оскільки Мей на це не погоджується, лідер опозиційної партії Джеремі Корбін закликає депутатів висловити недовіру прем'єр-міністру.

      Єдиний спосіб, який я бачу, і який міг би гарантувати проведення голосування цього тижня, це винести на розгляд наступну заяву: палата громад висловлює недовіру до прем'єра,
      – наголосив лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін.

      Після цих слів роздратована Мей демонстративно покинула залу засідань. Минулого тижня прем'єрка вже встояла у голосуванні про недовіру завдяки підтримці депутатів з її рідної консервативної партії.

      Озброєна її довірою, Тереза Мей вирушила до Брюсселя з надією переконати лідерів ЄС змінити декілька найбільш спірних пунктів угоди. Однак повернулася ні з чим і теж роздратована. Ось на цьому відео свариться із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Обурилася, що той назвав її політику щодо ЄС туманною.

      Жан-Клод Юнкер
      Жан-Клод Юнкер

      Ця угода забрала у Мей чимало нервів. Євроскептикам не до вподоби, що Британія щонайменше до 2020 чи навіть довше житиме за правила Євросоюзу. Не влаштовує і можливість встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншими частина королівства. Єврооптимісти взагалі проти розлучення з ЄС і вимагають повторного референдуму.

      Абсолютно безвідповідальною є тактика Терези Мей проштовхнути її проект виходу Британії з ЄС без огляду на національні інтереси. Тому у цьому випадку доцільною є ідея проведення другого референдуму щодо Brexit,
      – відповів екс-прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

      З цією вимогою восени британці навіть виходили на протести. Тереза Мей від свого не відступає: Brexit бути. Альтернативні варіанти Brexit на розгляд парламенту виносити не планує. Хоча експерти кажуть, що насправді прем'єр починає вагатися.

      Вихід Великої Британії з Євросоюзу може посилити євроскептичні настрої на всьому континенті. Постраждати від цього може й Україна. Наприклад, у людей можуть виникати труднощі з отриманням віз,
      – розповів керівник офісу дослідницького центру Open Europe у Брюсселі Пітер Клеппе.

      Занепокоєння виникає і в українських підприємців. Мовляв, вихід Великої Британії із єврозони спричинить проблеми з отриманням іноземцями дозволів на в'їзд до країни. А екпортно-імпортні операції можуть скоротитись через оподаткування. Саме через нові такси Україна може втратити й у ВВП.

      Читайте також: Мей розповіла, коли відбудеться голосування щодо угоди з ЄС по Brexit

      Якщо ж відставка уряду у Британії стане реальністю, то це може вплинути і на підтримку України. Бо, наприклад, ті ж лейбористи прихильніше ставляться до Росії. Врятувати у цьому випадку може лише думка британського електорату. Сподіватимемось, об'єктивного.

      Якщо ж договір Терези Мей парламентарі 14 січня не схвалять, то уряд має запропонувати новий план дій протягом 21 дня, потім парламент має проголосувати за нього протягом семи днів. Причому схвалити документ мають одночасно: як у Лондоні, так і в Брюсселі. Офіційно вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019-го.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Новини України Великобританія Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 574
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      7370
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 08:40 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 1886
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 грудня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 242
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук