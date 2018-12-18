18:49
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, 17 грудня
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, 17 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Лондоні готуються до Brexit без угоди з ЄС

      203 Читать новость на русском
      У Великобританії працюють над Brexit без угоди
      У Великобританії працюють над Brexit без угоди / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів Великобританії прийшов до висновку, що наразі підготовка до варіанту виходу країни з ЄС без угоди є пріоритетним напрямком діяльності.

      Про це повідомило видання BBC.

      Читайте також: Мей розповіла, коли відбудеться голосування щодо угоди з ЄС по Brexit

      Під час кабінету міністрів ми погодилися, що підготовка до Brexit без укладення угоди буде перебувати в операційному пріоритеті в уряді,
      – заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі.

      При цьому він зазначив, що угода з Брюсселем все ж залишається спільним пріоритетом.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міжнародні політичні підсумки 2018: ключові події у світі
      сьогодні , 18:00 Міжнародні політичні підсумки 2018: ключові події у світі
      Євгенія Мазур 105
      Російські паспорти для українців: про цілі Москви та наслідки для України
      сьогодні , 17:30 Російські паспорти для українців: про цілі Москви та наслідки для України
      Інна Жолобович 5027
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа
      сьогодні , 17:30 Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа
      Іван Яковина 403
      Чому Порошенко ухиляється від запитань щодо справи Гандзюк
      сьогодні , 17:01 Чому Порошенко ухиляється від запитань щодо справи Гандзюк
      Артем Овдієнко 383
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В Італії на авіашоу розбився винищувач: фото, відео
       24 вересня 2017 , 20:56
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук