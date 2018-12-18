У Лондоні готуються до Brexit без угоди з ЄС

Кабінет міністрів Великобританії прийшов до висновку, що наразі підготовка до варіанту виходу країни з ЄС без угоди є пріоритетним напрямком діяльності.

Про це повідомило видання BBC.

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Під час кабінету міністрів ми погодилися, що підготовка до Brexit без укладення угоди буде перебувати в операційному пріоритеті в уряді,

– заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі.

При цьому він зазначив, що угода з Брюсселем все ж залишається спільним пріоритетом.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.



13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.