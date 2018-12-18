В Лондоне готовятся к Brexit без соглашения с ЕС

Кабинет министров Великобритании пришел к выводу, что сейчас подготовка к варианту выхода страны из ЕС без соглашения является приоритетным направлением деятельности.

Об этом сообщило издание BBC.

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Во время кабинета министров мы согласились, что подготовка к Brexit без заключения соглашения будет находиться в операционном приоритете в правительстве,

– заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

При этом он отметил, что соглашение с Брюсселем все же остается общим приоритетом.

Напомним, 13 ноября представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза ​​Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза ​​Мэй выразила опасения: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

13 декабря Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, в то же время, 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.