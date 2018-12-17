Мэй рассказала, когда состоится голосование по соглашению с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Новый референдум по Brexit нанесет вред политике консерваторов, – Тереза ​​Мэй

Мы намерены вернуться к дебатам касательно важнейшего голосования связанного с Brexit на неделе, начинающейся 7 января, а на следующей неделе – провести само голосование,

– сказала Мэй.

Тереза ​​Мэй отметила, что если парламент отвергнет это соглашение, то другого уже не будет.

Напомним, 13 ноября представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза ​​Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза ​​Мэй выразила опасения: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.



13 декабря Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.