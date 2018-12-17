Новый референдум по Brexit нанесет вред политике консерваторов, – Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза нанесет неизмеримый вред политике британского правительства.

Об этом сообщило издание Press Association.

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Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Очередное голосование нанесет неизмеримый вред целостности нашей политики,

– считает Мэй.

Она также считает, что новый референдум "еще больше разделит страну в тот момент, когда необходимо работать над ее объединением".

Большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли Мэй и лидеры Евросоюза. В британском Кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава минфина Филипп Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение относительно Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.



13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос относительно Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.