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      Новый референдум по Brexit нанесет вред политике консерваторов, – Тереза Мэй

      0 Читати новину українською
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / 24 Канал

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза нанесет неизмеримый вред политике британского правительства.

      Об этом сообщило издание Press Association.

      Читайте также: Британские депутаты не смогли объявить вотум недоверия Терезе Мэй

      Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Очередное голосование нанесет неизмеримый вред целостности нашей политики,
      – считает Мэй.

      Она также считает, что новый референдум "еще больше разделит страну в тот момент, когда необходимо работать над ее объединением".

      Большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли Мэй и лидеры Евросоюза. В британском Кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава минфина Филипп Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

      Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

      25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение относительно Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

      13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос относительно Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Brexit Великобритания Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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