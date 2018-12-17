Новий референдум по Brexit завдасть шкоди політиці консерваторів, – Тереза Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що проведення другого референдуму з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу завдасть невимовної шкоди політиці британського уряду.

Про це повідомило видання Press Association.

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Давайте не будемо порушувати обіцянку, дану британському народові. Чергове голосування завдасть невимовної шкоди цілісності нашої політики,

– вважає Мей.

Вона також вважає, що новий референдум "ще більше розділить країну у той момент, коли необхідно працювати над її об'єднанням".

Більшість членів уряду Великобританії вважають нежиттєздатною угоду про умови Brexit, якої досягли Мей та лідери Євросоюзу. В британському кабміні відкрито обговорюється варіант проведення нового плебісциту. Цю ідею в тій чи іншій мірі підтримують п'ять міністрів, у тому числі глава мінфіну Філіп Хаммонд і міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.



13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.