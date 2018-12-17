Мей розповіла, коли відбудеться голосування щодо угоди з ЄС по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент проведе голосування щодо угоди по Brexit на тижні, який починається 14 січня 2019 року.

Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

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Ми маємо намір повернутися до дебатів щодо найважливішого голосування пов'язаного з Brexit на тижні, що починається 7 січня, а на наступному тижні – провести саме голосування,

– сказала Мей.

Тереза Мей наголосила, що якщо парламент відкине цю угоду, то іншої вже не буде.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.



13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.