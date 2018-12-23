Британия перенесла голосование по итоговому соглашению о Brexit: известна причина

Британский парламент перенес голосование по итоговому соглашению о Brexit. Эксперты предполагают, в Соединенном Королевстве может состояться еще один референдум о Brexit.

Между тем напряжение в стране растет.

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Местные депутаты даже собирались выражать недоверие премьеру Терезе Мэй, потому что процесс, мол, затягивается.

Многие члены парламента обеспокоены тем, что мы должны принять решение в скором времени. Мы намерены вернуться к дебатам по соглашению на неделе, которая начинается с 7 января, и провести голосование на следующей неделе,

– сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Под возмутительные возгласы Тереза Мэй на заседании палаты общин сообщила новую дату голосования за соглашение о Brexit. Оно должно было состояться еще 11 декабря, но премьер его отложила, потому что соглашение вряд ли поддержали бы в парламенте. Главу правительства постоянно перебивают.



Тереза Мэй

Лейбористы настаивают – голосовать надо уже на этой неделе. А поскольку Мэй на это не соглашается, лидер оппозиционной партии Джереми Корбин призывает депутатов выразить недоверие премьер-министру.

Единственный способ, который я вижу, и который мог бы гарантировать проведение голосования на этой неделе, это вынести на рассмотрение следующее заявление: палата общин выражает недоверие к премьеру,

– подчеркнул лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

После этих слов раздраженная Мэй демонстративно покинула зал заседаний. На прошлой неделе премьер уже устояла в голосовании о недоверии благодаря поддержке депутатов из ее родной консервативной партии.

Вооруженная ее доверием, Тереза Мэй отправилась в Брюссель с надеждой убедить лидеров ЕС изменить несколько наиболее спорных пунктов соглашения. Однако вернулась ни с чем и тоже раздраженная. Вот на этом видео ссорится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Возмутилась, что тот назвал ее политику в отношении ЕС туманной.



Жан-Клод Юнкер

Эта сделка забрала у Мэй немало нервов. Евроскептикам не нравится, что Британия как минимум, до 2020 или даже дольше будет жить по правилам Евросоюза. Не устраивает и возможное установление таможенной границы между Северной Ирландией и другими частями королевства. Еврооптимисты вообще против развода с ЕС и требуют повторного референдума.

Абсолютно безответственной является тактика Терезы Мэй протолкнуть ее проект выхода Британии из ЕС без оглядки на национальные интересы. Поэтому в этом случае целесообразна идея проведения второго референдума по Brexit,

– ответил экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

С этим требованием осенью британцы даже выходили на протесты. Тереза Мэй от своего не отступает: Brexit быть. Альтернативные варианты Brexit на рассмотрение парламента выносить не планирует. Хотя эксперты говорят, что на самом деле премьер начинает колебаться.

Выход Великобритании из Евросоюза может усилить евроскептические настроения на всем континенте. Пострадать от этого может и Украина. Например, у людей могут возникать трудности с получением виз,

– рассказал руководитель офиса исследовательского центра Open Europe в Брюсселе Питер Клеппе.

Беспокойство возникает и у украинских предпринимателей. Мол, выход Великобритании из еврозоны вызовет проблемы с получением иностранцами разрешений на въезд в страну. А экпортно-импортные операции могут сократиться из-за налогообложения. Именно из-за новых такс Украина может потерять и в ВВП.

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Если же отставка правительства в Британии станет реальностью, то это может повлиять и на поддержку Украины. Потому что, например, те же лейбористы благосклоннее относятся к России. Спасти в этом случае может лишь мнение британского электората. Будем надеяться, объективного.

Если же договор Терезы Мэй 14 января парламентарии не одобрят, то правительство должно предложить новый план действий в течение 21 дня, затем парламент должен проголосовать за него в течение семи дней. Причем одобрить документ должны одновременно: как в Лондоне, так и в Брюсселе. Официально выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019-го.