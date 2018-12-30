Не нужно ставить Brexit под угрозу, – министр Британии призвал голосовать за соглашение с ЕС

Парламент Великобритании должен поддержать соглашение о выходе из Евросоюза, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй.

Об этом заявил в интервью газете The Sunday Times министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

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В противном случае шансы страны выйти из ЕС значительно снижаются,

Если мы не проголосуем за Brexit, я не думаю, что шансы будут выше чем 50 на 50,

– подчеркнул сторонник Brexit Лиам Фокс.

Единственный способ быть на 100% уверенным, что Великобритания выйдет из ЕС, это поддержать соглашение Терезы Мэй в парламенте.

Он подчеркнул, что лично захочет заключить соглашение с пунктом о "страховочном" плане для ирландской границы, против которого выступают немало членов британского парламента, чем остаться в составе ЕС.

Если выбор стоит между очень незначительным риском применения "страховочного" плана и гораздо более значительным риском отсутствия Brexit, то я точно уверен, каким путем пойти,

– заявил Фокс.

Министр также заявил, что для консерваторов поддержать Терезу Мэй – "дело чести".

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.



13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.