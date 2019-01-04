Прыжок в темноту: вся правда о Brexit

Британский актер Энди Серкис, сыгравший Голума во "Властелине колец", недавно совершил пародию на премьера Объединенного Королевства. "Оооо, моя драгоценная договоренность... Это оно... Моя сделка... Да... Дааа!!! Мы вернем контроль... Деньги... Границы... Законы... Голубые паспорта..."– примерно такая Тереза Мэй сейчас в воображении британцев, и виной всему – Brexit.

Согласно плану, выход страны из Евросоюза должен состояться 29 марта 2019 года. Правда, в Лондоне еще окончательно не определились, как именно будет происходить процедура выхода.

Конечный результат – выход Британии из ЕС на выгодных условиях. В результате мы должны получить хорошее будущее для нашей страны. Это то, к чему я стремлюсь,

– сказала премьер-министр Британии Тереза Мэй.

А вообще тему выхода из ЕС завела не Мэй, а ее предшественник – Дэвид Камерон. Он пообещал за время своего премьерства искоренить антиевропейские понятия. Но, по иронии судьбы, Камерона, выступавшего за членство в ЕС, сегодня помнят как политика, запустившего процесс выхода Британии из Европы.

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Он дал политическую волю правому крылу консерваторов, которые и сагитировали простых британцев голосовать за отсоединение. С тех пор камнем преткновения для Лондона и Брюсселя стала сама процедура Brexit. А точнее, условия, на которых Лондон покинет ЕС.

Есть два варианта развития событий: первый – выход по соглашению, то есть "мягкий Brexit", наиболее выгодный с экономической точки зрения; второй – разрыв с ЕС без соглашения, то есть "жесткий Brexit", самый убыточный. Ведь тогда ВВП Британии упадет до 8% за год, а безработица вырастет с 4 до 7,5%, как свидетельствует Te Guardian.



В случае применения механизма жесткого Brexit ВВП Британии упадет до 8% за год

В то же время Филипп Хэммонд, канцлер казначейства Великобритании, считает, что при любом из этих сценариев экономика Британии будет расти – в стране же сильные технологии, мощные компании и др. Но при этом экономика однако будет ниже, чем если бы Британия осталась в ЕС.



Уровень безработицы вырастет с 4% до 7,5%

Мягкий Brexit – это почти 20 месяцев переговоров с Брюсселем. 585 страниц документа, в котором прописаны все условия выхода. И, судя по политическим демаршам, эта сделка еще далека от идеала. В отставку ушли несколько британских министров и ряд помощников. У всех одинаковое замечание: соглашение не имеет четкого механизма выхода. А один из главных критиков договоренностей, лидер лейбористов Джереми Корбин, убежден, что это соглашение – "это Brexit с завязанными глазами. Brexit, которого мы все боялись. Это просто прыжок в темноту".

Согласно договору, в случае мягкого выхода начнется "Транзитный период". В течение 21 месяца Британии придется выполнять все решения ЕС: регулирующие, бюджетные, надзорные, судебные и исполнительные. При этом Лондон не будет иметь права голоса. Фактически, переходный период – это дополнительное время для дальнейших переговоров. Правда, если за 21 месяц к согласию не придут, то "транзитный период" продлится на неопределенный срок.



В течение 21 месяца Британии придется выполнять все решения Евросоюза

Яблоком раздора в британском парламенте стал еще и вопрос границы между Ирландией, которая остается в составе ЕС, и Северной Ирландией, которая принадлежит Короне. Почему это проблема? Потому что это единственная граница на суше между Британией и Европейским Союзом. Если сейчас линии размежевания нет, то в случае разрыва с ЕС придется поставить пропускные пункты. А это повлияет на прибыль от торговли обеих сторон – товары придется растамаживать.

Мы не хотим, чтобы между Британией и Ирландией стоял кордон. Это повлечет ухудшение отношений между нами. Отношений, которые мы в течение долгого времени выстраивали,

– прямо заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни.

Что касается граждан, то по сценарию мягкого Brexit у них будет разрешение на свободное передвижение. Речь о четырех миллионах европейцев, живущих в Британии и более миллиона британцев, живущих в ЕС. А вот в случае жесткого выхода свобода передвижения между Лондоном и другими странами ЕС будет ограничена. Британия будет вынуждена покинуть Союз в течение 100 дней.



В случае жесткого выхода свобода передвижения между Лондоном и ЕС будет ограничена

В случае такого хода событий Британия вернется к правилам Мировой организации торговли. Цены на товары в магазинах для британцев могут вырасти, поскольку предприятиям придется устанавливать тарифы на товары, импортируемые из ЕС. Кроме этого, Лондон будет вынужден искать себе новых торговых партнеров. Но, как и хотела Мэй, Лондон вернет себе границы.

В частности, между Ирландией и Северной Ирландией придется установить жесткий таможенный контроль. И даже у такого сценария есть свои сторонники. Например, Доминик Рааб, британский политик, утверждает, что среди преимуществ – полное и немедленное восстановление законодательного органа, контроль над миграцией и новые торговые соглашения.

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Среди возможных "альтернативных" путей для минимизации убытков от Brexit британские СМИ выделяют еще два варианта: "норвежскую модель" и референдум.

Первый сценарий – это "План Б", который позволит Лондону вновь вступить в Европейскую экономическую зону, поскольку после Brexit Британия из нее выйдет. И это предложение с экономической точки зрения выгодное. Учитывая, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Британской короны. Например, в 2017 экспорт Великобритании в ЕС составил 274 миллиарда фунтов, а это 44% всего экспорта Королевства. А импорт – 53%, а если измерять в фунтах – 341 миллиард.



Это единственная граница на суше между Британией и ЕС, и там придется поставить пропускные пункты

На таких же условиях в это объединение входит Норвегия. Осло не является членом ЕС, не имеет права голоса в Европейских решениях, но при этом, благодаря членству в экономической зоне остается одной из богатейших стран Европы. На таких условиях Британия будет иметь полный доступ к единому рынку и при этом сможет избежать юридических рычагов со стороны ЕС.

Для нас, как для страны с открытой экономикой, наши отношения с ЕС очень выгодны. Что это нам дает? Доступ к рынку, в котором проживают 500 миллионов человек. Благодаря этому 80% нашего экспорта идет в ЕС. И если Британия захочет присоединиться к нам, то мы с радостью ее примем,

– сказала министр иностранных дел Норвегии Инэ Мари Эриксен Сорейде.

Относительно референдума. В предыдущем, два года назад, "за" выход из ЕС проголосовали 52%. Сейчас более половины – 53% британцев хотят нового референдума. Тереза Мэй же эту инициативу "зарубила" сразу: "Новый референдум – это нарушение доверия между британскими гражданами и британским правительством".

Если Британия покинет ЕС, это станет ударом не только для Лондона, но и для Брюсселя тоже – в экономическом смысле. Ведь еще ни одна страна не выходила из Европы, только некоторые полуавтономные области: Французский Алжир, Гренландия и Сан-Мартен. О своем намерении покинуть ЕС говорит ряд пророссийских политиков в разных европейских странах: Италии, Венгрии, Чехии и Франции. С их помощью Путин расшатывает ЕС изнутри.



"Норвежская модель" выгодна для Королевства с экономической точки зрения

Например, французский "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен в свое время получили от Кремля кредитов на 11 миллионов евро. В вопросах Brexit россияне достаточно "наследили": кроме активности ботов в соцсетях, пропаганду параллельно проводил пророссийский бизнесмен Арон Бэнкс, который в 2016 выбросил на референдум более 7,5 миллиона фунтов, чтобы люди проголосовали "за". При этом он еще и провел 11 консультаций с российскими дипломатами.

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Но несмотря на все попытки Кремля дестабилизировать старый континент, евроскептики сегодня не имеют поддержки широких масс. И об этом свидетельствуют последние опросы: 68% граждан различных европейских стран назвали членство в ЕС преимуществом, а не недостатком. И это, между прочим, самый высокий показатель за последние 36 лет.



68% граждан разных европейских стран назвали членство в ЕС преимуществом

"Брекзит" повлиял на всех евроскептиков континента. В Европе велись разговоры и о Фрексите, Нексите, Чексите и тому подобное. Та же Марин Ле Пен хотела покинуть Европу, но – затихла. Никто на самом деле не хочет покидать Европейский Союз,

– заявил эксперт по вопросам международной политики Ульрих Шпек.