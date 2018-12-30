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      ЛГБТ-представители: каким издевательствам они подвергаются в Украине и мире

      Запятая 44 Читати новину українською

      На улице ХХІ век, но представители нетрадиционной ориентации все равно ощущают безумное давление и критику. Правда не везде. Например, в Исландии, Норвегии и Франции, ЛГБТ-представителей всячески поддерживают.

      В России, Украине и Израиле на представителей ЛГБТ смотрят косо, а в Чечне, Ираке и Пакистане за нетрадиционность лишают жизни.

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      Аббревиатура ЛГБТ появилась еще в 90-х годах для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

      ЛГБТ геї лесбійки гей-паради
      Аббревиатура ЛГБТ

      Как и каждая организация, ЛГБТ-представители имеют свою символику – радужный флаг. Именно он попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире флаг. В 2003 году 2-километровое полотно растянули во Флориде во время гей-парада.

      ЛГБТ Лгбт прапор
      Флаг ЛГБТ

      "Радуга прекрасно подходит, потому что она отражает наше разнообразие с точки зрения рас, пола, возраста и так далее", – сказал создатель ЛГБТ флага Гилберт Бейкер.

      Наука и религия в этих вопросах друг другу противостоят. Первая считает, что это генетическая особенность, а вот церковники говорят, что это отклонение. Тем не менее, в мире проживают более 7,5 миллиардов людей, сказать, сколько точно среди них ЛГБТ-представителей, сложно.

      Проблема в том, что ЛГБТ-представители боятся. Они боятся сказать правду о себе, они стесняются показать себя на работе, на улице или где-либо. Несмотря на то, что они часть общества, их охватывает страх и заставляет постоянно оглядываться назад. А не смотрит ли кто-то порой косо на меня,
      – отметила представитель Human Rights Мэри Максвелл.

      По разным данным, например в США 4.5%, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, в Британии – 2%, в России от 2-х до 4-х, а в Украине – не менее 2%.

      лгбт люди нетадиційної орієнтації геї ллесбійки
      Представители нетрадиционной ориентации

      В каждой стране к ЛГБТ-представителям относятся по-разному. Пятерку самых толерантных возглавляют Нидерланды, Таиланд, Норвегия, Аргентина и Канада. Кстати, Нидерланды – первая страна в мире, которая с 2001 года узаконила однополые браки. А в целом они разрешены в 26 странах. В 37 штатах Америки, Бразилии, Австралии, Южной Африке и в некоторых странах Европы.

      ЛГБТ геї лесбійки
      Страны, в которых живут ЛГБТ-представители

      Толерантное отношение к ЛГБТ-представителям не во всем мире. Например, в Иране, Ираке, Пакистане, Сирии и Йемене за нетрадиционную сексуальную ориентацию лишают жизни. При этом не просто убивают, а мучают: забивают камнями, палками или скидывают с многоэтажек.

      Представителей ЛГБТ в Иране казнят во имя религии. Но что с того, что человек нетрадиционной сексуальной ориентации? Разве Бог его не любит? Разве это не Бог его таким создал? Если бы он хотел, он бы исправил его, но он этого не делает,
      – подчеркнул Амир Ашур.

      Религия – движущая сила, которая эффективно работает над разрушением ЛГБТ-сообществ. В той же России с 2013 года действует закон о "гей-пропаганде". Документ запрещает пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию среди несовершеннолетних.

      Законопроект имеет 2 полуприкрытые функции. Первая – открыто приравнивает российских ЛГБТ-представителей к людям второго сорта. А вторая – создает ситуацию, при которой люди боятся открыто говорить о своей сексуальной ориентации.

      Там, где разрешается быть геем, рано или поздно и педофилия будет процветать. Зло порождает новое зло – и педофилов, и геев – таких вот людей, которые служат дьяволу,
      – заявил священник отец Сергий.

      Эти слова – это только пример так называемого "христианского" отношения к сексуальным меньшинствам. У близких друзей россиян – чеченцев, где царит мусульманство, –  в 2017 году геев отлавливали и пытали.

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      Из сотен мужчин выйти невредимым не удалось никому. Их били, заставляли садиться на бутылки и убивали. По крайней мере, известно о троих погибших. Об этом узнали только благодаря СМИ, которые проводили расследование и защищали права тех, кого подвергли пыткам.

      У нас нет насилия, нет педофилии, нет гами... гамо... какого-то "сексуализма". Мы не знаем, как это слово употреблять. У нас менталитет другой. У нас об этом дома не говорят,
      – прокомментировал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

      В Украине все не так плохо, как в России, но и не так хорошо, как в европейских странах. В Украине однополые браки запрещены, а люди на улице относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации с презрением. На это есть несколько причин, первая – та же самая религия.

      К грешникам надо относиться терпеливо. Но нельзя грех называть добром,
      – отметил экс-глава УПЦ КП Филарет.

      Вторая – украинские активисты, которые негативно относятся к представителям сексуальных меньшинств. Например, с 2003 года в Украине действует организация "Любовь против гомосексуализма". Представители этого движения считают, что ЛГБТ-людей нужно лечить. Тем не менее, марши равенства в Киеве разрешены, хотя они очень пафосные, а иногда и аморальные.

      В Украине много праворадикалов, поэтому, чтобы хоть как-то уберечь участников марша равенства от противников, 17 июня 2018 года на охрану выделили 5 тысяч полицейских, которые держали агрессивно настроенных людей за металлическими заграждениями. Но все равно без столкновений не обошлось.

      ЛГБТ геї гей-парад лесбійки
      Силовики на ЛГБТ-параде

      Вопрос сексуальной ориентации – личное дело каждого. Но в эти личные дела постоянно вмешиваются те, кто так сказать "знают как лучше". Таких знатоков больше всего в Бразилии. В 2017 году в стране зарегистрировали 380 убийств ЛГБТ-представителей. В Штатах били 29 раз, в России – 50.

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      В Украине же в течение 2017 года произошло 226 случаев нарушения прав в отношении ЛГБТ, 99 из которых – физическое насилие.

      Теги: Религия Новости России Евросоюз Рамзан Кадыров Чечня ЛГБТ Запятая
      Источник: 24 канал
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