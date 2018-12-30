ЛГБТ-представители: каким издевательствам они подвергаются в Украине и мире

На улице ХХІ век, но представители нетрадиционной ориентации все равно ощущают безумное давление и критику. Правда не везде. Например, в Исландии, Норвегии и Франции, ЛГБТ-представителей всячески поддерживают.

В России, Украине и Израиле на представителей ЛГБТ смотрят косо, а в Чечне, Ираке и Пакистане за нетрадиционность лишают жизни.

Читайте также: Какие подводные камни имеют политические кампании кандидатов в президенты Украины

Аббревиатура ЛГБТ появилась еще в 90-х годах для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.



Аббревиатура ЛГБТ

Как и каждая организация, ЛГБТ-представители имеют свою символику – радужный флаг. Именно он попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире флаг. В 2003 году 2-километровое полотно растянули во Флориде во время гей-парада.



Флаг ЛГБТ

"Радуга прекрасно подходит, потому что она отражает наше разнообразие с точки зрения рас, пола, возраста и так далее", – сказал создатель ЛГБТ флага Гилберт Бейкер.

Наука и религия в этих вопросах друг другу противостоят. Первая считает, что это генетическая особенность, а вот церковники говорят, что это отклонение. Тем не менее, в мире проживают более 7,5 миллиардов людей, сказать, сколько точно среди них ЛГБТ-представителей, сложно.

Проблема в том, что ЛГБТ-представители боятся. Они боятся сказать правду о себе, они стесняются показать себя на работе, на улице или где-либо. Несмотря на то, что они часть общества, их охватывает страх и заставляет постоянно оглядываться назад. А не смотрит ли кто-то порой косо на меня,

– отметила представитель Human Rights Мэри Максвелл.

По разным данным, например в США 4.5%, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, в Британии – 2%, в России от 2-х до 4-х, а в Украине – не менее 2%.



Представители нетрадиционной ориентации

В каждой стране к ЛГБТ-представителям относятся по-разному. Пятерку самых толерантных возглавляют Нидерланды, Таиланд, Норвегия, Аргентина и Канада. Кстати, Нидерланды – первая страна в мире, которая с 2001 года узаконила однополые браки. А в целом они разрешены в 26 странах. В 37 штатах Америки, Бразилии, Австралии, Южной Африке и в некоторых странах Европы.



Страны, в которых живут ЛГБТ-представители

Толерантное отношение к ЛГБТ-представителям не во всем мире. Например, в Иране, Ираке, Пакистане, Сирии и Йемене за нетрадиционную сексуальную ориентацию лишают жизни. При этом не просто убивают, а мучают: забивают камнями, палками или скидывают с многоэтажек.

Представителей ЛГБТ в Иране казнят во имя религии. Но что с того, что человек нетрадиционной сексуальной ориентации? Разве Бог его не любит? Разве это не Бог его таким создал? Если бы он хотел, он бы исправил его, но он этого не делает,

– подчеркнул Амир Ашур.

Религия – движущая сила, которая эффективно работает над разрушением ЛГБТ-сообществ. В той же России с 2013 года действует закон о "гей-пропаганде". Документ запрещает пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию среди несовершеннолетних.

Законопроект имеет 2 полуприкрытые функции. Первая – открыто приравнивает российских ЛГБТ-представителей к людям второго сорта. А вторая – создает ситуацию, при которой люди боятся открыто говорить о своей сексуальной ориентации.

Там, где разрешается быть геем, рано или поздно и педофилия будет процветать. Зло порождает новое зло – и педофилов, и геев – таких вот людей, которые служат дьяволу,

– заявил священник отец Сергий.

Эти слова – это только пример так называемого "христианского" отношения к сексуальным меньшинствам. У близких друзей россиян – чеченцев, где царит мусульманство, – в 2017 году геев отлавливали и пытали.

Читайте также: Почему транш МВФ так важен для Украины: интересные детали

Из сотен мужчин выйти невредимым не удалось никому. Их били, заставляли садиться на бутылки и убивали. По крайней мере, известно о троих погибших. Об этом узнали только благодаря СМИ, которые проводили расследование и защищали права тех, кого подвергли пыткам.

У нас нет насилия, нет педофилии, нет гами... гамо... какого-то "сексуализма". Мы не знаем, как это слово употреблять. У нас менталитет другой. У нас об этом дома не говорят,

– прокомментировал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В Украине все не так плохо, как в России, но и не так хорошо, как в европейских странах. В Украине однополые браки запрещены, а люди на улице относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации с презрением. На это есть несколько причин, первая – та же самая религия.

К грешникам надо относиться терпеливо. Но нельзя грех называть добром,

– отметил экс-глава УПЦ КП Филарет.

Вторая – украинские активисты, которые негативно относятся к представителям сексуальных меньшинств. Например, с 2003 года в Украине действует организация "Любовь против гомосексуализма". Представители этого движения считают, что ЛГБТ-людей нужно лечить. Тем не менее, марши равенства в Киеве разрешены, хотя они очень пафосные, а иногда и аморальные.

В Украине много праворадикалов, поэтому, чтобы хоть как-то уберечь участников марша равенства от противников, 17 июня 2018 года на охрану выделили 5 тысяч полицейских, которые держали агрессивно настроенных людей за металлическими заграждениями. Но все равно без столкновений не обошлось.



Силовики на ЛГБТ-параде

Вопрос сексуальной ориентации – личное дело каждого. Но в эти личные дела постоянно вмешиваются те, кто так сказать "знают как лучше". Таких знатоков больше всего в Бразилии. В 2017 году в стране зарегистрировали 380 убийств ЛГБТ-представителей. В Штатах били 29 раз, в России – 50.

Читайте также: На страже мировой безопасности: почему возникла потребность создать НАТО и как функционирует эта организация

В Украине же в течение 2017 года произошло 226 случаев нарушения прав в отношении ЛГБТ, 99 из которых – физическое насилие.