ЛГБТ-представники: яких знущань вони зазнають в Україні та світі

На вулиці ХХІ століття, але представники нетрадиційної орієнтації все одно зазнають шаленого тиску та критики. Правда не усюди. Наприклад, в Ісландії, Норвегії та Франції, ЛГБТ-представників усіляко підтримують.

В Росії, Україні та Ізраїлі на представників ЛГБТ дивляться косо, а в Чечні, Іраку та Пакистані за нетрадиційність позбавляють життя.

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Абревіатура ЛГБТ з'явилася ще в 90-х роках для означення лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.



Абревіатура ЛГБТ

Як і кожна організація, ЛГБТ-представники мають свою символіку – веселковий прапор. Саме він потрапив до книги рекордів Гіннесса, як найбільший у світі стяг. У 2003 році 2-кілометрове полотно розтягнули у Флориді під час гей-параду.



Прапор ЛГБТ

"Веселка чудово підходить, бо вона відображає нашу різноманітність з точки зору рас, статі, віку і так далі", – сказав творець ЛГБТ прапора Гілберт Бейкер.

Наука і релігія в цих питаннях один одному протистоять. Перша вважає, що це генетична особливість, а от церковники кажуть, що це відхилення. Тим не менш, у світі проживає більше 7,5 мільярдів людей, сказати скільки точно серед них ЛГБТ-представників складно.

Проблема в тому, що ЛГБТ-представники бояться. Вони бояться сказати правду про себе, вони соромляться показати себе на роботі, на вулиці чи деінде. Попри те, що вони частина суспільства, їх охоплює страх і змушує постійно оглядатися назад. А чи не дивиться хтось часом косо на мене,

– наголосила представниця Human Rights Мері Максвелл.

За різними даними, наприклад у США 4.5%, людей нетрадиційної сексуальної орієнтації, в Британії – 2%, в Росії від 2-х до 4-х, а в Україні - не менше 2%.



Представники нетрадиційної орієнтації

В кожній країні до ЛГБТ-представників ставляться по різному. П'ятірку найтолерантніших очолюють Нідерланди, Таїланд, Норвегія, Аргентина і Канада. До речі, Нідерланди – перша країна у світі, яка з 2001 року узаконила одностатеві шлюби. А загалом вони дозволені у 26 країнах. У 37 штатах Америки, Бразилії, Австралії, Південній Африці і в деяких країнах Європи.



Країни, в яких живуть ЛГБТ-представники

Толерантне ставлення до ЛГБТ-представників не у всьому світі. Наприклад, в Ірані, Іраку, Пакистані, Сирії та Ємені за нетрадиційну сексуальну орієнтацію позбавляють життя. При цьому не просто вбивають, а піддають тортурам: забивають камінням, палицями або скидають із багатоповерхівок.

Представників ЛГБТ в Ірані страчують в ім'я релігії. Але що з того, що людина нетрадиційної сексуальної орієнтації? Хіба Бог її не любить? Хіба це не Бог її такою створив? Якби він хотів, він би виправив її, але ж він цього не робить,

– наголосив Амір Ашур.

Релігія – рушійна сила, яка ефективно працює над руйнуванням ЛГБТ-спільнот. В самій же Росії з 2013 року діє закон про "гей-пропаганду". Документ забороняє пропагувати нетрадиційну сексуальну орієнтацію серед неповнолітніх.

Законопроект має 2 напівприховані функції. Перша – відкрито прирівнює російських ЛГБТ-представників до людей другого сорту. А друга – створює ситуацію, при якій люди бояться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію.

Там, де дозволяється бути геєм, рано чи пізно і педофілія буде процвітати. Зло породжує нове зло – і педофілів, і геїв – таких ось людей, які служать дияволу,

– заявив священик отець Сергій.

Ці слова – це тільки приклад так званого "християнського" ставлення до сексуальних меншин. В близьких друзів росіян – чеченців, де панує мусульманство, у 2017 році геїв відловлювали і катували.

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Із сотень чоловіків вийти неушкодженим не вдалося нікому.Їх били, змушували сідати на пляшки і вбивали. Принаймні, відомо про трьох загиблих. Про це дізналися тільки завдяки ЗМІ, які проводили розслідування і захищали права тих, кого піддали тортурам.

У нас немає насильства, немає педофілії, немає гамі ... гамо ... якогось "сексуалізму". Ми не знаємо, як це слово вживати. У нас менталітет інший. У нас про це вдома не говорять,

– прокоментував президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

В Україні все не так погано, як в Росії, але й не так добре як у європейських країнах. В Україні одностатеві шлюби заборонені, а люди на вулиці ставляться до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації з презирством. На це є кілька причин, перша – та ж сама релігія.

До грішників треба відноситися терпляче. Але не можна гріх називати добром,

– зазначив екс-глава УПЦ КП Філарет.

Друга – українські активісти, які негативно ставляться до представників сексуальних меншин. Наприклад, з 2003 року в Україні діє організація "Любов проти гомосексуалізму". Представники цього руху вважають, що ЛГБТ-людей потрібно лікувати. Тим не менш, марші рівності у Києві дозволені, хоч вони дуже пафосні, а інколи й аморальні.

В Україні багато праворадикалів, тому, щоб хоч якось вберегти учасників маршу рівності, від противників 17 червня 18 року на охорону виділили 5 тисяч поліцейських, які тримали агресивно налаштованих людей за металевими загородженнями. Та все одно, без сутичок не обійшлося.



Силовики на ЛГБТ-параді

Питання сексуальної орієнтації – особиста справа кожного. Але в ці особисті справи постійно втручаються ті, хто так би мовити "знають як краще". Таких знавців найбільше в Бразилії. У 2017 році в країні зареєстрували 380 вбивств ЛГБТ-представників. У Штатах били 29 раз, в Росії – 50.

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В Україні ж протягом 2017 року сталося 226 випадків порушення прав стосовно ЛГБТ, 99 із яких – фізичне насильство.