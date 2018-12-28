Які підводні камені мають політичні кампанії кандидатів у президенти України

31 березня 2019 року в Україні відкриються виборчі дільниці. Варто зазначити, що ці вибори стануть найбільшими за кількістю охочих позмагатися за президентське крісло. Наприклад, 2010 року зареєстрованих учасників було 18, а 2014 назбирався 21 претендент. Цього року – вже майже 50.

Так чи інакше, вже 8 лютого будуть відомі всі імена учасників президентських перегонів.

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Саме до 4 лютого 2019 року кандидати повинні пред'явити свій паспорт, автобіографію, програму, заяву про намір балотуватися і заставу у 2,5 мільйона гривень. Важливо, що гроші у разі програшу назад не повертають – вони відправляться до державної казни.

Серед політиків, які вже зробили остаточну заяву про намір балотуватися у президенти: лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, колишній віце-прем'єр Роман Безмертний, висуванець від "УКРОПу" Олександр Шевченко, мер Львова Андрій Садовий, колишній міський голова Глухова Мішель Терещенко, глава "Соціалістичної партії" Ілля Ківа, від "Руху нових сил" йде Юрій Дерев'янко, Сергій Тарута від "Основи", Юрій Бойко від "Опоблоку", а ще Ляшко, Кошулинський і Богомолець. І це далеко не усі кандидати.



Кандидати у президенти України

Чинний гарант конституції Петро Порошенко про свій намір йти на другий термін публічно не оголошував. Хоча, білбордами "Армія. Мова. Віра" вже давно обклеєні практично усі міста. В одному з інтерв'ю він сказав, що оголосить про свій намір йти у президенти вдруге тоді, коли розпочнеться виборча компанія.

А стартує вона лише після 30 грудня 2018 року. Є, до речі, ще два потенційні кандидати, які ніяк не можуть визначитися Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський. Вони досі тримають інтригу.

Ми всі разом маємо брати участь у творенні нашої держави. Незалежно від віку, фаху, роду занять чи місця проживання. Ми маємо робити спільну справу,

– сказав лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Але Володимир Зеленський теж не пасе задніх.



Володимир Зеленський

Якщо заглянути у соцопитування, якими найчастіше бомбардують українців, то цифри від KIIS, IAP та Соціополіс відрізняються, щоправда, не кардинально.

Перша п'ятірка виглядає так: Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, третє місце ділять Петро Порошенко й Анатолій Гриценко, на четвертій позиції Юрій Бойко, п'ятірку лідерів замикає Олег Ляшко. В усіх решта менше, ніж 5% голосів.



Рейтинг народної підтримки

А тепер до обіцянок, на які мав би клюнути виборець. Ставка Тимошенко – зміна Конституції, яка перетворить Україну на парламентську республіку, після чого головним стане не президент, а канцлер. Крім того, в планах визнання бойових дій на Сході – війною. І за, її ж словами створення бездоганної контрактної армії. Але "цвях" передвиборної програми та одне з найболючіших питань для кожного українця – це газ.

Звідки Юлія Тимошенко зплагіатила свою політичну кампанію – дивіться у програмі.