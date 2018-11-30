Космос вже близько: коли Ілон Маск відправить перших колонізаторів на Марс

Ще шістдесят років тому космос здавався недосяжним для людей. Та у 1961 році, коли Юрій Гагарін та Алан Шепард відправилися за межі атмосфери Землі, усі зрозуміли, що зорі не так вже й далеко, як здавалось.

Тепер світ витрачає шалені кошти на дослідження космосу: лише протягом 2017 року в індустрію ракетобудування інвестували 330 мільярдів доларів.

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Ці кошти спрямували на оновлення навігаційних супутників, метеорологію та різні комерційні розробки.

Я не впевнений, що людська раса проживе ще хоча б тисячу років, якщо не знайде можливості вирватися в космос. Існує безліч сценаріїв загибелі всього живого на маленькій планеті. Але я оптиміст. Ми точно дістанемося до зірок,

– зазначав відомий астрофізик Стівен Гокінг.

Новаторство у космічній галузі впевнено тримає Ілон Маск. Його нестримне бажання стати першим у ракетобудуванні та мрія заселити Марс наштовхнули винахідника на створення власної космічної корпорації: у 2002 році на світ з'явилася компанія SpaceX.

Ми хочемо стати видом, поширеним на безлічі планет. Поширити нашу цивілізацію й життя на всю Сонячну систему та за її межі. Це і є майбутнє, яке захоплює й надихає нас. Заради таких речей хочеться прокидатися вранці,

– переконаний Маск.

Серед найновіших розробок Ілона й найпотужніша ракета-носій сьогодення Falcon Heavy. Засновник компанії SpaceX витратив шість років та півмільярда доларів, щоб створити це диво техніки.



Характеристики ракети-носія Falcon Heavy

"Я не думав, що у нас вийде. Ми запустили її з вірою в успіх. Як бачите – все вийшло. Це надихає нас створювати нові проекти й підкорювати нові вершини", – розповів винахідник.

Досі найвеличнішою ракетою в історії ракетобудування вважається Saturn V від NASA, яку востаннє запускали у травні 1973 року. Цей космічний апарат міг підняти 140 тонн вантажу.



Ракета Saturn V

В історію відійшли й два російські гіганти: "Енергія" та "Н-1Ф", які могли витримати вантаж вагою у сто тонн.

Вже у 2020 році NASA, Blue Origin та китайський CNSA планують представити світу ще чотири надтяжких ракети, які будуть потужніші, ніж Falcon Heavy.



Потужні ракети, які планують представити у 2020 році

Окрім SpaceX на ракетобудівному ринку є й інші корпорації. Серед них – United Launch Alliance, Lockheed Martin, Boeing, Europian Space Agency, NASA, Blue Origin, "Роскосмос" і китайський CNSA.

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Усі ці компанії займаються не лише запусками ракет у космос, перед ними стоять й набагато вищі цілі. Наприклад, програма колонізації Марсу, яка є нідерландським проектом мільйонера Баса Лансдорпа та залучилася підтримкою восьми космічних корпорацій. До 2029 року керівник проекту планує узгодити з ними усі організаційні моменти, починаючи від скафандрів й закінчуючи ракетними компонентами та робототехнічними системами.

Всі технології необхідні для колонізації Марса вже існують або існують частково,

– повідомив керівник проекту Mars One.

На Червону планету може полетіти й українець Сергій Якимов, який спеціально переїхав із Житомира до США й готується пройти 10-річну підготовку в NASA, щоб стати одним із колоністів Марсу. Спочатку охочих було аж 200 тисяч, та після відбору їх залишилося всього 100. Кандидатів будуть перевіряти на придатність до роботи в марсіанських умовах, вони пройдуть тест на стресостійкість й роботу в команді.



Сергій Якимов

Про колонізацію Марсу говорить й сам Ілон Маск. Перший політ з екіпажем він планує здійснити 2024 року. Приблизно у 2023 році SpaceX готується відправити туристів у космічний тур, у якому під час тижневого польоту люди зможуть побачити Місяць з відстані у 200 кілометрів. Перший квиток придбав японський мільярдер Юсаку Маедзава. Одне із його захоплень – мистецтво, тому разом із ним полетять архітектори, художники й скульптори. Юсаку сподівається, що це надихне їх на створення нових шедеврів.



Юсаку Маедзава та Ілон Маск



Космічну подорож до Місяця планують здійснити на ракеті Big Falcon Rocket, яка поки що знаходиться на стадії проектування. Якщо проект вдасться реалізувати, то BFR стане не лише ракетою для польотів у космос, а й засобом для звичайних повітряних перевезень.

За словами Маска, відстань у 12 тисяч кілометрів від Нью-Йорка до китайського міста Шанхай ракета зможе долати всього за півгодини, а вартість квитка буде меншою, ніж політ на комерційному авіалайнері.

Як SpaceX вдалося стати лідером серед космічних корпорацій – дивіться у програмі.