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      Космос уже близко: когда Илон Маск отправит первых колонизаторов на Марс

      Запятая 78 Читати новину українською

      Еще шестьдесят лет назад космос казался недосягаемым для людей. И в 1961 году, когда Юрий Гагарин и Алан Шепард отправились за пределы атмосферы Земли, все поняли, что звезды не так уж и далеко, как казалось.

      Сейчас мир тратит огромные средства на исследования космоса: только в течение 2017 года в индустрию ракетостроение инвестировали 330 миллиардов долларов.

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      Эти средства направили на обновление навигационных спутников, метеорологию и различные коммерческие разработки.

      Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев гибели всего живого на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно доберемся до звезд,
      – отмечал известный астрофизик Стивен Хокинг.

      Новаторство в космической отрасли уверенно держит Илон Маск. Его неудержимое желание стать первым в ракетостроении и мечта заселить Марс натолкнули изобретателя на создание собственной космической корпорации: в 2002 году на свет появилась компания SpaceX.

      Мы хотим стать видом, распространенным на множестве планет. Распространить нашу цивилизацию и жизнь на всю Солнечную систему и за ее пределы. Это и есть будущее, которое восхищает и вдохновляет нас. Ради таких вещей хочется просыпаться утром,
      – уверен Маск.

      Среди новейших разработок Илона и мощнейшая ракета-носитель настоящего Falcon Heavy. Основатель компании Spacex потратил шесть лет и полмиллиарда долларов, чтобы создать это чудо техники.

      Falcon Heavy
      Характеристики ракеты-носителя Falcon Heavy

      "Я не думал, что у нас получится. Мы запустили ее с верой в успех. Как видите – все получилось. Это вдохновляет нас создавать новые проекты и покорять новые вершины", – рассказал изобретатель.

      До сих пор величайшей ракетой в истории ракетостроения считается от NASA Saturn V, которую в последний раз запускали в мае 1973 года. Этот космический аппарат мог поднять 140 тонн груза.

      Saturn V
      Ракета Saturn V

      В историю ушли и два российских гиганта: "Энергия" и "Н-1Ф", которые могли выдержать груз весом в сто тонн.

      Уже в 2020 году NASA Blue Origin и китайский CNSA планируют представить миру еще четыре тяжелые ракеты, которые будут мощнее, чем Falcon Heavy.

      Ракети
      Мощные ракеты, которые планируют представить в 2020 году

      Кроме SpaceX на ракетостроительном рынке есть и другие корпорации. Среди них – United Launch Alliance, Lockheed Martin, Boeing, Europian Space Agency, NASA Blue Origin, "Роскосмос" и китайский CNSA.

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      Все эти компании занимаются не только запусками ракет в космос, перед ними стоят и намного большие цели. Например, программа колонизации Марса, которая является нидерландским проектом миллионера Баса Лансдорпа и занялась поддержкой восьми космических корпораций. До 2029 года руководитель проекта планирует согласовать с ними все организационные моменты, начиная от скафандров и заканчивая ракетными компонентами и робототехническими системами.

      Все технологии необходимые для колонизации Марса уже существуют или существуют частично,
      – сообщил руководитель проекта Mars One.

      На Красную планету может полететь и украинец Сергей Якимов, который специально переехал из Житомира в США и готовится пройти 10-летнюю подготовку в NASA, чтобы стать одним из колонистов Марса. Сначала желающих было аж 200 тысяч, и после отбора их осталось всего 100. Кандидатов будут проверять на пригодность к работе в марсианских условиях, они пройдут тест на стрессоустойчивость и работу в команде.

      Сергій Якимов
      Сергей Якимов

      О колонизации Марса говорит и сам Илон Маск. Первый полет с экипажем он планирует осуществить в 2024 году. Примерно в 2023 году SpaceX готовится отправить туристов в космический тур, в котором во время недельного полета люди смогут увидеть Луну с расстояния в 200 километров. Первый билет приобрел японский миллиардер Юсаку Маедзава. Одно из его увлечений – искусство, поэтому вместе с ним полетят архитекторы, художники и скульпторы. Юсаку надеется, что это вдохновит их на создание новых шедевров.

      Юсаку Маедзава
      Юсаку Маедзава и Илон Маск

      Космическое путешествие к луне планируют осуществить на ракете Big Falcon Rocket, которая пока что находится на стадии проектирования. Если проект удастся реализовать, то BFR станет не только ракетой для полетов в космос, но и средством для обычных воздушных перевозок.

      По словам Маска, расстояние в 12 тысяч километров от Нью-Йорка до китайского города Шанхай ракета сможет преодолевать всего за полчаса, а стоимость билета будет меньшей, чем полет на коммерческом авиалайнере.

      Как SpaceX удалось стать лидером среди космических корпораций – смотрите в программе.

      Теги: Космос Новости США Запятая наука SpaceX Илон Маск
      Источник: 24 канал
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