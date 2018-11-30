Космос уже близко: когда Илон Маск отправит первых колонизаторов на Марс

Еще шестьдесят лет назад космос казался недосягаемым для людей. И в 1961 году, когда Юрий Гагарин и Алан Шепард отправились за пределы атмосферы Земли, все поняли, что звезды не так уж и далеко, как казалось.

Сейчас мир тратит огромные средства на исследования космоса: только в течение 2017 года в индустрию ракетостроение инвестировали 330 миллиардов долларов.

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Эти средства направили на обновление навигационных спутников, метеорологию и различные коммерческие разработки.

Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев гибели всего живого на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно доберемся до звезд,

– отмечал известный астрофизик Стивен Хокинг.

Новаторство в космической отрасли уверенно держит Илон Маск. Его неудержимое желание стать первым в ракетостроении и мечта заселить Марс натолкнули изобретателя на создание собственной космической корпорации: в 2002 году на свет появилась компания SpaceX.

Мы хотим стать видом, распространенным на множестве планет. Распространить нашу цивилизацию и жизнь на всю Солнечную систему и за ее пределы. Это и есть будущее, которое восхищает и вдохновляет нас. Ради таких вещей хочется просыпаться утром,

– уверен Маск.

Среди новейших разработок Илона и мощнейшая ракета-носитель настоящего Falcon Heavy. Основатель компании Spacex потратил шесть лет и полмиллиарда долларов, чтобы создать это чудо техники.



Характеристики ракеты-носителя Falcon Heavy

"Я не думал, что у нас получится. Мы запустили ее с верой в успех. Как видите – все получилось. Это вдохновляет нас создавать новые проекты и покорять новые вершины", – рассказал изобретатель.

До сих пор величайшей ракетой в истории ракетостроения считается от NASA Saturn V, которую в последний раз запускали в мае 1973 года. Этот космический аппарат мог поднять 140 тонн груза.



Ракета Saturn V

В историю ушли и два российских гиганта: "Энергия" и "Н-1Ф", которые могли выдержать груз весом в сто тонн.

Уже в 2020 году NASA Blue Origin и китайский CNSA планируют представить миру еще четыре тяжелые ракеты, которые будут мощнее, чем Falcon Heavy.



Мощные ракеты, которые планируют представить в 2020 году

Кроме SpaceX на ракетостроительном рынке есть и другие корпорации. Среди них – United Launch Alliance, Lockheed Martin, Boeing, Europian Space Agency, NASA Blue Origin, "Роскосмос" и китайский CNSA.

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Все эти компании занимаются не только запусками ракет в космос, перед ними стоят и намного большие цели. Например, программа колонизации Марса, которая является нидерландским проектом миллионера Баса Лансдорпа и занялась поддержкой восьми космических корпораций. До 2029 года руководитель проекта планирует согласовать с ними все организационные моменты, начиная от скафандров и заканчивая ракетными компонентами и робототехническими системами.

Все технологии необходимые для колонизации Марса уже существуют или существуют частично,

– сообщил руководитель проекта Mars One.

На Красную планету может полететь и украинец Сергей Якимов, который специально переехал из Житомира в США и готовится пройти 10-летнюю подготовку в NASA, чтобы стать одним из колонистов Марса. Сначала желающих было аж 200 тысяч, и после отбора их осталось всего 100. Кандидатов будут проверять на пригодность к работе в марсианских условиях, они пройдут тест на стрессоустойчивость и работу в команде.





Сергей Якимов

О колонизации Марса говорит и сам Илон Маск. Первый полет с экипажем он планирует осуществить в 2024 году. Примерно в 2023 году SpaceX готовится отправить туристов в космический тур, в котором во время недельного полета люди смогут увидеть Луну с расстояния в 200 километров. Первый билет приобрел японский миллиардер Юсаку Маедзава. Одно из его увлечений – искусство, поэтому вместе с ним полетят архитекторы, художники и скульпторы. Юсаку надеется, что это вдохновит их на создание новых шедевров.



Юсаку Маедзава и Илон Маск

Космическое путешествие к луне планируют осуществить на ракете Big Falcon Rocket, которая пока что находится на стадии проектирования. Если проект удастся реализовать, то BFR станет не только ракетой для полетов в космос, но и средством для обычных воздушных перевозок.

По словам Маска, расстояние в 12 тысяч километров от Нью-Йорка до китайского города Шанхай ракета сможет преодолевать всего за полчаса, а стоимость билета будет меньшей, чем полет на коммерческом авиалайнере.

Как SpaceX удалось стать лидером среди космических корпораций – смотрите в программе.