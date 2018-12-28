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      Какие подводные камни имеют политические кампании кандидатов в президенты Украины

      Запятая 38 Читати новину українською

      31 марта 2019 года в Украине откроются избирательные участки. Стоит отметить, что эти выборы станут самыми крупными по количеству желающих побороться за президентское кресло. Например, в 2010 году зарегистрированных участников было 18, а 2014 скопился 21 претендент. В этом году – уже почти 50.

      Так или иначе, уже 8 февраля будут известны все имена участников президентской гонки.

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      Именно к 4 февраля 2019 года кандидаты должны предъявить свой паспорт, автобиографию, программу, заявление о намерении баллотироваться и залог в 2,5 миллиона гривен. Важно, что деньги в случае проигрыша обратно не возвращают – они отправятся в государственную казну.

      Среди политиков, которые уже сделали окончательное заявление о намерении баллотироваться в президенты: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, бывший вице-премьер Роман Безмертный, выдвиженец от "Укропа" Александр Шевченко, мэр Львова Андрей Садовый, бывший мэр Глухова Мишель Терещенко, глава "Социалистической партии" Илья Кива, от "Движения новых сил" идет Юрий Деревянко, Сергей Тарута от "Основы", Юрий Бойко от "Опоблока", а еще Ляшко, Кошулинский и Богомолец. И это далеко не все кандидаты.

      Кандидати у президенти України
      Кандидаты в президенты Украины

      Действующий гарант конституции Петр Порошенко о своем намерении идти на второй срок публично не объявлял. Хотя, билбордами "Армия. Язык. Вера" уже давно обклеены практически все города. В одном из интервью он сказал, что объявит о своем намерении идти в президенты второй раз тогда, когда начнется избирательная компания.

      А стартует она только после 30 декабря 2018 года. Есть, кстати, еще два потенциальных кандидата, которые никак не могут определиться – Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский. Они до сих пор держат интригу.

      Мы все вместе должны участвовать в создании нашего государства. Независимо от возраста, профессии, рода занятий или места жительства. Мы должны делать общее дело,
      – сказал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

      Но Владимир Зеленский тоже не отстает.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      Если заглянуть в соцопросы, которыми чаще всего бомбят украинцев, то цифры от KIIS, IAP и Социополис отличаются, правда, не кардинально.

      Первая пятерка выглядит так: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, третье место делят Петр Порошенко и Анатолий Гриценко, на четвертой позиции Юрий Бойко, пятерку лидеров замыкает Олег Ляшко. У всех остальные меньше, чем 5% голосов.

      ​Рейтинг народної підтримки
      Рейтинг народной поддержки

      А теперь к обещаниям, на которые должен клюнуть избиратель. Ставка Тимошенко – изменение Конституции, которая превратит Украину в парламентскую республику, после чего главным станет не президент, а канцлер. Кроме того, в планах признание боевых действий на Востоке – войной. И по ее же словам создание безупречной контрактной армии. Но "гвоздь" предвыборной программы и один из самых болезненных вопросов для каждого украинца – это газ.

      Откуда Юлия Тимошенко сплагиатила свою политическую кампанию – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Юрий Бойко Президент Украины Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Запятая
      Источник: 24 канал
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