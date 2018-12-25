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      На страже мировой безопасности: почему создали НАТО и как функционирует эта организация

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      Североатлантический Альянс сегодня – самая большое и мощное военно-политическое объединение в мире между Северной Америкой и Европой. НАТО гарантирует безопасность не только своих территории, но и следит за порядком в мире, выступает гарантом мира и защитником демократии.

      История создания НАТО

      В марте 1948 года представители Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции собрались за общим столом в Брюсселе, чтобы обсудить программу взаимной помощи. Послевоенная Европа должна обеспечить стабильность на своих территориях и не допустить еще одной войны. Эти страны подписали договор о совместном противостоянии любой иностранной агрессии.

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      НАТО в сегодняшнем виде появилось в 1949 году. Подписанты Брюссельского договора начали расширять свою мощь и искать поддержки среди других стран. ООН, как площадка для решения мировых проблем, не гарантировала безопасности, а советская Россия продолжала распространять коммунистическую идеологию.

      Люди в Европе столкнулись с проблемами равноправия и равновесия в мире. Они ищут стабильности. Мы с вами должны немедленно отреагировать. Это наша основная задача,
      – отмечал Бевин, министр иностранных дел Великобритании в 1945-1951 годах.

      Так, в апреле 1949 года в пятерку присоединились еще семь: США, Дания, Исландия, Италия, Канада, Норвегия и Португалия. После чего и сформировали альянс. Эта двенадцатка и считается основателями НАТО.

      Прежде всего наше формирование связано с тем, что есть одна нация, которая не только отказалась от сотрудничества в становлении мира – а еще хуже. Она пытается предотвратить установление мира,
      – объяснял Гарри Трумэн, 33-й президент США.

      Нация о которой говорит Трумэн – россияне. Хотя НАТО сформировали не только из-за угрозы россиян, но и немцев, которых надо было держать под контролем. Европа боялась, что побежденная Германия потребует реванша и снова начнет агрессию.


      За два года представители Москвы в ООН запрещали 21 решение организации

      "Щит и меч" – так называлась первая военная доктрина, которая появилась с появлением военного формирования. "Щитом" выступили сухопутные войска с поддержкой тактической авиации и военно-морских сил. А вот "мечом" – американские стратегические бомбардировщики с ядерными боеголовками.

      Интересная история случилась с Францией. В 1966 году Шарль де Голль фактически отказался от доктрины "щита и меча" из-за разработки собственного ядерного оружия, которое очень приветствовали в НАТО. Де Голль вывел свои войска из блока. Франция официально вернула свою армию в Альянс только в 2009 году.

      Советский Союз не мог остаться в стороне и начал формировать собственное объединение. В мае 1955 года восемь государств подписали Варшавский договор о сотрудничестве, дружбе и взаимной помощи. Этот блок фактически стал прямым оппонентом НАТО.

      Варшавський договір
      Страны Варшавского договора стали оппонентами НАТО

      Вот только условия пребывания в Варшавском договоре не внушали надежд на стабильность его участников. И пополнений в нем не было. В отличие от НАТО, к которому с 1952 по 1999 годы присоединились еще семь стран. Среди них и те, кто находился в Варшавском объединении: Германия и страны бывшего социалистического лагеря – Польша, Чехия и Венгрия.

      Увеличение НАТО влекло за собой большие расходы: средства на оборону, улучшение технологий и увеличение бюджета. Желающих приобщиться было немало. Как следствие, в апреле 1999 года на саммите в Вашингтоне приняли документ программы действий для кандидатов на вступление – "План действий относительно членству в НАТО". Это не один десяток реформ, направленных на политику, оборону, безопасность и правовые вопросы.

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      Все эти условия выполнили 10 стран. С 2004 по 2017 годы в Альянс присоединились Болгария, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Словакия и Хорватия. Последним, кто присоединился к НАТО, стала Черногория, которая потратила 11 лет на этот процесс.

      Это исторический день для Черногории. С 2006 года, когда мы впервые ступили на этот путь, мы осуществили много реформ. Они были тяжелыми, иногда болезненными, а иногда и не в нашу пользу. Но стоит запомнить одно: добросовестный труд всегда вознаграждается,
      – уверял Филипп Вуянович, президент Черногории в 2003-2018 годах.

      Структура НАТО

      Сегодня в НАТО 29 стран, объединенных общим флагом и лозунгом. Флаг Альянса – четырехугольная звезда, символизирующая компас, который показывает путь к миру, а лозунг Animus in consulendo libe (Дух освобождается при обсуждении). Все страны имеют равные права и право голоса.

      Ни одно решение не принимается без согласия всех участников. Альянс имеет пять основных институтов, благодаря которым решается судьба политических и военных вопросов.

      Інституції НАТО
      Основные институты НАТО

      Вооруженные силы НАТО состоят из нескольких подразделений: силы реагирования, силы немедленного и быстрого реагирования, основные силы обороны и резерв. На каждую миссию страны-члены выделяют необходимое количество сил. Единственная мощь, которая на постоянном контроле Альянса – AWACS NATO. Это самолеты, которые занимаются патрулированием территорий. Все это нацелено не на количество, а на мобильность.

      Это не только огромное количество ударной и штурмовой силы, направленные на бой. Мы должны быть готовы отразить любую агрессию, нацеленную на территориальную целостность НАТО,
      – убежден Бридлав, Верховный главнокомандующий сил НАТО.

      За все время своего существования НАТО провели ряд миссий и спецопераций, в частности в Югославии, Боснии и Герцеговине в 1992 году. А в 1999 году в Косово самолеты альянса разбомбили как военных, так и мирное население: по меньшей мере 1700 человек погибло и около десяти тысяч получили ранения. Эта операция стала первым боевым крещением Альянса.

      Военные действия в Косово – неконституционные, нечеловеческие и противоречат всем правилам. Это действия, которые привели к тому, что жителей региона подвергли мучениям, страданиям и причинили большой вред,
      – комментировал американский сенатор Берни Сандерс.

      Преимущества и недостатки организации

      Конечно же, любое объединение имеет свои плюсы и минусы. Если говорить о НАТО, то это американское преимущество и европейский недостаток. С помощью Альянса Вашингтон имеет возможность продвигать свои интересы в Европе: размещать военных и строить базы.

      Однако многие решения США играют не в пользу Европы. Например, американцы вместе с Францией и Британией бомбят Сирию. А Меркель, которая долго стояла в стороне от этого конфликта, теперь заявляет, что и немецкие "Торнадо" готовы вылететь в любой момент. Это минус, ведь теперь Европе приходится тратиться и на беженцев, бегущих от войны из той же Сирии.

      Військова активність НАТО
      Военная активность НАТО

      Второй недостаток: финансирование. США вкладывает 70% от всего бюджета Альянса. Самостоятельно ЕС будет очень тяжело удержать Альянс на плаву. Но есть и плюсы: Европа в безопасности, пока существует НАТО. Ведь там действует оборонная доктрина: нападаешь на друга – получаешь отпор от всех.

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      Если США выйдут из блока, то Европа может защититься без защиты. Россия сможет четко разграничивать границы и больше не будет военного объединения для противостояния России.

      О финансировании НАТО и отношениях с Украиной – смотрите в программе.

      Теги: беженцы Война в Сирии Косово Европа История НАТО Запятая
      Источник: 24 канал
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