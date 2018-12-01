Как работает полиция в мире и Украине: поразительные факты

Сколько времени нужно ждать приезда полиции? Норма для США – 7 минут, для Европы – 10, для украинских полицейских – 7, по крайней мере такие нормативы выставил сам глава МВД. Но на деле это так не работает. Копы могут ехать 20 минут, 30, а могут и не появиться вообще.

Тем не менее, правоохранительные органы – неотъемлемый атрибут каждого государства. Они обеспечивают правопорядок и следят за безопасностью в городах.

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Начнем с Германии. Там правоохранительные органы делятся на 5 видов: патрульные и полиция защиты, что отвечают за правопорядок на улицах. Сфера уголовного отдела – убийства и расследования. Охранные подразделения контролируют гособъекты и иностранные учреждения. А полиция "безопасности на воде" следит за береговыми границами страны.

Зарплата среднестатистического полицейского в Германии от 2-х до 3-х тысяч евро. Плюс доплата за ночные смены и дополнительные средства, если есть жена или дети. Ставка немецкого комиссара стартует уже с 3600 и до 5-ти тысяч евро. Плюс те же надбавки. В целом бюджет правоохранительных органов Германии – 3,288 милиардов евро.



Полиция Германии

Главное оружие немецкого полицейского – коммуникация. Наши сотрудники пытаются найти подход к любому человеку. Неважно на каком языке он говорит. Конфликт можно решить без драки. В общем в Германии 40 тысяч полицейских.

Как часто вы слышите, что СМИ говорят о преступлениях в Дании? Редко, правда? Это действительно так. В 2017 году там зарегистрировали около 10-ти тысяч преступлений. Поэтому в Дании всего 14 тысяч полицейских. Все они делятся на 3 вида: национальная полиция, которая патрулирует улицы, агентство разведки и безопасности и подразделение специальных сил.

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Копы в Дании вооруженные пистолетами HK-P8 и пистолетами-пулеметами HK-MP5. Само собой есть патрульные машины, грузовики и мотоциклы. На все это Копенгаген тратит 166 миллионов долларов в год, а зарплата полицейского у скандинавов – от 3-х до 7-ми тысяч евро. Бюджет правоохранительных органов – 165,4 миллионов долларов.

Нам часто приходится иметь дело с мигрантами. У нас их много. По протоколу мы должны были арестовать их и отправить в лагеря. Но, знаете, мы всегда даем второй шанс, потому что они тоже люди. Просто еще не нашли своего места в нашей стране. Это наша работа – помогать и наставлять,

– рассказал наставник отделения полиции города Орхус (Дания) Алан Арслев Романенко.

Кстати, работу полиции в Европе координирует Европол. Да, всех 28-х ее членов. Организацию создали в 98-м. Более тысячи европолцев работают над улучшением работы между копами. На них Брюссель ежегодно выбрасывает более 116-ти миллионов евро. Среди обязанностей: сбор, обработка данных и информационная поддержка. Но самая главная задача Европола – предотвращение террористических нападений на старом континенте.

А теперь в Штаты. Только в прошлом году там полицейские застрелили 987 человек. В этом году цифра уже достигла 756-ти. США страна радикальных копов – одно неверное движение и ты труп. Почему так? Оружие в свободном обращении. Полицейский не знает почему человек засовывает руку в карман – возможно у него там пистолет. Поэтому дважды не предупреждают.



Полиция США

В отличие от большинства стран мира, единой системы управления полиции в США – нет. В каждом штате свои участки с собственными правилами и законами. Но есть одно правило, которым пользуются все американские копы: бежишь – значит виноват.

Сегодня в полиции США служат более 900 тысяч копов. В прошлом году в стране зарегистрировали более миллиона преступлений. Ежегодно под пулями погибают в среднем полторы сотни полицейских. На содержание полиции Вашингтон выделяет 100 миллиардов долларов ежегодно.

Что касается полиции в Украине, то она относительно молода. В июле 15-го "Рада" приняла законопроект о новой полициии. Все сделали в соответствии с европейскими стандартами. Новые полицейские должны были знать правила, следить за правопорядком и противодействовать коррупции. А на деле, все работает не так идеально.

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В украинской полиции служат 130 тысяч человек. Все они делятся на несколько видов: патрульная и полиция охраны, которая следит за правопорядком, специальная и полиция особого назначения – на случай криминала, и органы досудебного расследования.

На все это Киев тратит 24,5 миллиардов гривен в год. А средняя зарплата полицейского стартует от 8-ти тысяч гривен – до 10-ти. Плюс надбавки за дополнительную работу.



Полиция Украины

Но нельзя равнять всех копов под одну линейку. Конечно, есть недостатки, но и преимуществ немало. Например, в Украине работает полиция диалога. Такую практику широко используют в Британии, там полиция вообще решает большинство столкновений без оружия. К тому же, украинские копы активно борются с контрабандой и коррупцией.

Да, до американских и европейских стандартов Украине еще далеко. Зато, есть на кого равняться. В сравнении с Россией, прогресс украинских полицейских реформ видно невооруженным глазом. И наконец: по данным МВД, в Украине работе Национальной полиции доверяют 43,5% граждан, работе патрульных доверяют 53%. В России же рядом с полицейскими себя считают защищенными 67% россиян.

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