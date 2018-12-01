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      Як працює поліція у світі та Україні: вражаючі факти

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      Скільки часу треба чекати на приїзд поліції? Норма для США – 7 хвилин, для Європи – 10, для українських полісменів – 7, принаймні такі нормативи виставив сам глава МВС. Але на ділі це так не працює. Копи можуть їхати 20 хвилин, 30, а можуть і не з'явитися взагалі.

      Тим не менш, правоохоронні органи – невід'ємний атрибут кожної держави. Вони забезпечують правопорядок і стежать за безпекою в містах.

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      Почнемо з Німеччини. Там правоохоронні органи діляться на 5 видів: патрульні і поліція захисту відповідають за правопорядок на вулицях. Царина кримінального відділу – вбивства і розслідування. Охоронні підрозділи контролюють держоб'єкти та іноземні установи. А поліція "безпеки на воді" стежить за береговими кордонами країни.

      Зарплата середньостатистичного полісмена в Німеччині від 2-х до 3-х тисяч євро. Плюс доплата за нічні зміни та додаткові кошти, якщо є дружина чи діти. Ставка німецького комісара стартує вже від 3600 і до 5-ти тисяч євро. Плюс ті ж самі надбавки. Загалом бюджет правоохоронних органів Німеччини – 3,288 мільярдів євро.

      Поліція Німеччини
      Поліція Німеччини

      Головна зброя німецького полісмена – комунікація. Наші співробітники намагаються знайти підхід до будь-якої людини. Немає значення якою мовою вона говорить. Конфлікт можна владнати без бійки. Загалом Німеччина має 40 тисяч поліцейських.

      Як часто ви чуєте, що ЗМІ говорять про злочини в Данії? Рідко, правда ж? Це й справді так. 2017-го там зареєстрували близько 10-ти тисяч злочинів. Через це в Данії всього 14 тисяч поліцейських. Всі вони діляться на 3 види: національна поліція, яка патрулює вулиці; агентство розвідки і безпеки та підрозділ спеціальних сил.

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      Копи в Данії озброєні пістолетами HK-P8 та пістолетами-кулеметами HK-MP5. Само собою є патрульні машини, вантажівки та мотоцикли. На все це Копенгаген витрачає 166 мільйонів доларів в рік, а зарплата полісмена в скандинавів – від 3-х до 7-ми тисяч євро. Бюджет правоохоронних органів – 165,4 мільйонів доларів.

      Нам часто доводиться мати справу з мігрантами. У нас їх багато. По протоколу ми мали би арештувати їх і відправити в табори. Але, знаєте, ми завжди даємо другий шанс, бо вони теж люди. Просто ще не знайшли свого місця в нашій країні. Це наша робота – допомагати і наставляти,
      – розповів наставник відділку поліції міста Орхус (Данія) Алан Арслев Романенко.

      До речі, роботу поліції в Європі координує Європол. Так, усіх 28-ох її членів. Організацію створили 98-го. Більше тисячі європолців працюють над покращенням роботи між копами. На них Брюссель щорічно викидає більше 116-ти мільйонів євро. Серед обов'язків: збір, обробка даних та інформаційна підтримка. Але найголовніше завдання Європолу – запобігання терористичним нападам на старому континенті.

      А тепер до Штатів. Лише минулого року там полісмени застрелили 987 осіб. Цього року цифра уже сягнула 756-ти. США країна радикальних копів – один невірний рух і ти труп. Чому так? Зброя у вільному обігу. Полісмен не знає чому людина засовує руку в кишеню – можливо у неї там пістолет. Тому двічі не попереджають.

      Поліція США
      Поліція США

      На відміну від більшості країн світу, єдиної система управління поліції у США – немає. У кожному штаті свої відділки із власними правила та законами. Але є одне правило, яким користуються усі американські копи: втікаєш – значить винен.

      Сьогодні в поліції США служать більше 900 тисяч копів. Минулого року в країні зареєстрували понад мільйон злочинів. Щорічно під кулями гинуть в середньому півтори сотні поліцейських. На утримання поліції Вашингтон виділяє 100 мільярдів доларів щорічно.

      Що ж до поліції в Україні, то вона відносно молода. В липні 15-го "Рада" ухвалила законопроект про нову поліцію. Все зробили у відповідності до європейських стандартів. Нові полісмени мали би знати правила, стежити за правопорядком і протидіяти корупції. Та на ділі, усе працює на тек ідеально.

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      В українській поліції служать 130 тисяч осіб. Всі вони діляться на кілька видів: патрульна та поліція охорони, яка стежить за правопорядком, спеціальна і поліція особливого призначення – на випадок криміналу, і органи досудового розслідування.

      На все це Київ витрачає 24,5 мільярдів гривень в рік. А середня зарплата поліцейського стартує від 8-ти тисяч гривень – до 10-ти. Плюс надбавки за додаткову роботу.

      Поліція України
      Поліція України

      Але не можна рівняти всіх копів під одну лінійку. Звичайно, є недоліки, але і переваг не мало. Наприклад, в Україні працює поліція діалогу. Таку практику широко використовують у Британії, там поліція взагалі вирішує більшість сутичок без зброї. До того ж, українські копи активно борються із контрабандою і корупцією.

      Так, до американських і європейських стандартів Україні ще далеко. Зате, є на кого рівнятися. В порівняно із Росією, прогрес українських поліцейських реформ видно неозброєним оком. І на сам кінець: за даними МВС, в Україні роботі Національної поліції довіряють 43,5% громадян, роботі патрульних довіряють 53%. В Росії ж поруч із поліцейськими себе вважають захищеними 67% росіян.

      Більше про правоохоронні органи – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Поліція Новини США Кома Данія Гроші
      Джерело: 24 канал
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