Історія застосування хімічної зброї: від Першої світової війни до подій у Сирії

Сирія відмовилась від хімічної зброї у 2013-му. Але неофіційно режим Башара Асада продовжує регулярно її використовувати проти повстанців. Від початку війни у Сирії рахунок порушень Асадом Конвенції щодо хімічного роззброєння сягнув майже сотні разів.

В Сирії зростає градус напруги. На початку квітня Башар Асад знову застосував хімічну зброю. Бомби із отруйним газом скинули на містечко Дума. Від атаки загинули до 75 осіб. Сотні людей постраждали від хімічного отруєння.

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"Батьки, які в сльозах тримають на руках дітей, мертвих дітей... Важко уявити щось страшніше за цю картину. Це тварина. Це маніяк", – сказав тоді американський президент Дональд Трамп.

У відповідь США обстріляли провладні об'єкти. Зокрема, склади хімічної зброї поблизу Дамаска і Хомса.

А саме людство за свою історію знало чимало прикладів застосування хімічної зброї. Її "золотою ерою" стала Перша світова. Усі сторони конфлікту включилися в смертельні перегони за ідеальною отрутою. Першими хімічну атаку в серпні 1914-го провели французи, пустивши на ворожі позиції сльозогінний газ. Німці відповіли сумішшю на основі хлору.

Скільки людей вбила масова хімічна атака німців 22 квітня 1915 року під бельгійським Іпром – дивіться у програмі.