История применения химического оружия: от Первой мировой войны до событий в Сирии

Сирия отказалась от химического оружия в 2013-м. Но неофициально режим Башара Асада продолжает регулярно его использовать против повстанцев. С начала войны в Сирии счет нарушений Асадом Конвенции по химическому разоружению достиг почти сотни раз.

В Сирии растет градус напряжения. В начале апреля Башар Асад вновь применил химическое оружие. Бомбы с ядовитым газом сбросили на городок Дума. От атаки погибли до 75 человек. Сотни человек пострадали от химического отравления.

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"Родители, в слезах держат на руках детей, мертвых детей... Трудно представить что-то страшнее этой картины. Это животное. Это маньяк", – сказал тогда американский президент Дональд Трамп.



В ответ США обстреляли проправительственные объекты. В частности, склады химического оружия вблизи Дамаска и Хомса.



А само человечество за свою историю знало немало примеров применения химического оружия. Ее "золотой эрой" стала Первая мировая. Все стороны конфликта включились в смертельные гонки за идеальной ядом. Первыми химическую атаку в августе 1914-го провели французы, пустив на вражеские позиции слезоточивый газ. Немцы ответили смесью на основе хлора.



Сколько людей убила массовая химическая атака немцев 22 апреля 1915 под бельгийским Ипром – смотрите в программе.