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      Хто та за що масово вбиває журналістів по всьому світу

      Кома 107 Читать новость на русском

      Вбивство журналістів в Україні та світі набуло чималих розмахів. Тільки за період 2017 року 65 журналістів поплатилися життям за свою діяльність.

      Вбитий журналіст Джамаль Хашоггі став прикладом того, що про королівську сім'ю Саудівської Аравії краще писати або хороше, або не писати нічого взагалі. 2 жовтня 2018 року він поплатився життям за негативні оцінки дій саудитів.

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      Хашоггі був затятим критиком саудівської влади і Дональда Трампа. 2016 року все дійшло до того, що опозиційному автору просто заборонили займатися журналістикою в країні. Довелось виїхати до Штатів, де Джамаль почав вести власну колонку у The Washington Post, і вже звідти затято критикувати спадкового принца Муххамеда Аль Сауда.


      Спадковий принц Саудівської Аравії Муххамед Аль Сауд

      Я все ще бачу в ньому реформатора. От тільки проблема в тому, що його владні руки все душать. Він зовсім не дає продиху для медіа і для людей. Не дає можливості говорити про кричущі проблеми. Так не можна,
      – писав журналіст Хашоггі.

      Зникнення Джамаля спровокувало хвилю невдоволення світової спільноти. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган своєю критикою і погрозами провести власне судове розслідування, змусив столицю Саудівської Аравії Ер-Ріад, фактично, зізнатися у вбивстві.

      Журналіст Джамаль Хашоггі
      Журналіст Джамаль Хашоггі

      Як виявилося, 15 головорізів, які мали відправити Хашоггі назад до Саудівської Аравії, "трохи перевищили свої повноваження", за версією самих же саудитів. Вони погрожували накачати його наркотиками, а коли Джамаль почав кричати – "випадково" його задушили.

      Розчленоване тіло журналіста скинули у криницю, у дворі Генконсульства в Стамбулі. Поки ж Саудівська Аравія відмовлялась видавати 15 підозрюваних, паралельно королівська родина встигла запросили до себе в резиденцію двох синів загиблого журналіста Салаха та Сахела, люб'язно потиснувши їм руки.


      Сини вбитого журналіста Хашоггі у резиденції королівської родини

      Це огидно. Тяжкі дні для королівської родини. Ніхто в Саудівській Аравії не зможе цього виправдати і пояснити. Ми дуже засмучені тим що сталося,
      – сказав міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль Фаліх.

      Якщо ви подумали, що для Саудівської Аравії вбивства журналістів це звична справа, то ви помилилися. У період з 1992 по 2018 роки, Хашоггі став лише другим представником ЗМІ, який поплатився життям. 

      Якщо говорити про світові масштаби, то за останні 26 років загинули 847 журналістів. Переважно це представники опозиційних ЗМІ, розслідувачі та військові кореспонденти. 

      За 2017 рік по всьому світу вбили 65 журналістів
      За 2017 рік по всьому світу вбили 65 журналістів

      Найбільше з них загинули у Сирії – 12. У Мексиці, через висвітлення наркотичних оборудок, життя позбавили – 11. В Афганістані – загинули 9.


      Станом на сьогодні 54 журналісти знаходяться у полоні

      Інколи починає здаватися, що наша робота – це самогубство. І ти задумуєшся над тим, чому ти продовжуєш писати. А потім розумієш, що твоя робота приносить користь і зміни у суспільстві,
      – журналіст Мартін Дуран.

      Про інші резонансні випадки вбивства журналістів в Україні та світі – дивіться далі у випуску.

      Теги: Новини України Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія Розслідування Дональд Трамп Кома журналісти
      Джерело: 24 канал
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