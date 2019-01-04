Стрибок у темряву: вся правда про Brexit

Британський актор Енді Серкіс, який зіграв Ґолума у "Володарі перснів", нещодавно учинив пародію на прем'єрку Об'єднаного Королівства. "Оооо, моя дорогоцінна домовленість... Це воно... Моя угода... Так... Тааак!!! Ми повернемо контроль... Гроші... Кордони... Закони... Блакитні паспорти..." – десь приблизно така Тереза Мей зараз в уяві британців, і виною всьому – Brexit.

Згідно з планом, вихід країни із Євросоюзу повинен відбутися 29 березня 2019 року. Щоправда, в Лондоні ще остаточно не визначилися, як саме відбуватиметься процедура виходу.

Кінцевий результат – вихід Британії з ЄС на вигідних умовах. У результаті ми маємо отримати хороше майбутнє для нашої країни. Це те, чого я прагну,

– сказала прем'єр-міністр Британії Тереза Мей.

А взагалі тему виходу з ЄС завела не Мей, а її попередник – Девід Камерон. Він пообіцяв за час свого прем'єрства викорінити антиєвропейські поняття. Та, за іронією долі, Камерона, який виступав за членство в ЄС, сьогодні пам'ятають як політика, що запустив процес виходу Британії з Європи.

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Він дав політичну волю правому крилу консерваторів, які й загітували простих британців голосувати за від'єднання. Відтоді каменем спотикання для Лондона і Брюсселя стала сама процедура Brexit. А точніше, умови, на яких Лондон покине ЄС.

Є два варіанти розвитку подій: перший – вихід за угодою, тобто "м'який Brexit", найбільш вигідний з економічної точки зору; другий – розрив з ЄС без угоди, тобто "жорсткий Brexit", найзбитковіший. Адже тоді ВВП Британії впаде до 8% за рік, а безробіття зросте із 4 до 7,5%, як свідчить Te Guardian.



У разі застосування механізму жорсткого Brexit ВВП Британії впаде до 8% за рік

Натомість Філіп Геммонд, канцлер скарбниці Великої Британії, вважає, що за будь-якого із цих сценаріїв економіка Британії буде рости – в країни ж-бо сильні технології, потужні компанії тощо. Але при цьому економіка однак буде нижчою, ніж якби Британія залишилася в ЄС.



Рівень безробіття зросте із 4% до 7,5%

М'який Brexit – це майже 20 місяців переговорів із Брюсселем. 585 сторінок документу, в якому прописані усі умови виходу. І, судячи з політичних демаршів, ця угода ще далека від ідеалу. У відставку пішли кілька британських міністрів і низка помічників. У всіх однакове зауваження: угода не має чіткого механізму виходу. А один із головних критиків домовленостей, лідер лейбористів Джеремі Корбін, переконаний, що ця угода – "це Brexit із зав'язаними очима. Brexit, якого ми всі боялися. Це просто стрибок в темряву".

Згідно з договором, у разі м'якого виходу почнеться "Транзитний період". Протягом 21 місяця Британії доведеться виконувати всі рішення ЄС: регулюючі, бюджетні, наглядові, судові та виконавчі. При цьому Лондон не матиме права голосу. Фактично, перехідний період – це додатковий час для подальших переговорів. Правда, якщо за 21 місяць згоди не дійдуть, то "транзитний період" продовжиться на невизначений термін.



Протягом 21 місяця Британії доведеться виконувати всі рішення Євросоюзу

Яблуком розбрату у британському парламенті стало ще й питання кордону між Ірландією, яка залишається в складі ЄС, і Північною Ірландією, яка належить Короні. Чому це проблема? Бо це єдиний кордон на суходолі між Британією і Європейським Союзом. Якщо зараз лінії розмежування нема, то в разі розриву із ЄС доведеться поставити пропускні пункти. А це вплине на прибуток від торгівлі обох сторін – товари доведеться розмитнювати.

Ми не хочемо, аби між Британією та Ірландією стояв кордон. Це спричинить погіршення відносин між нами. Відносин, які ми протягом довгого часу вибудовували,

– прямо заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні.

Щодо громадян, то за сценарієм м'якого Brexit вони матимуть дозвіл на вільне пересування. Мова про чотири мільйони європейців, які живуть у Британії і понад мільйон британців, які живуть у ЄС. А от у випадку жорсткого виходу свобода пересування між Лондоном та іншими країнами ЄС буде обмежена. Британія буде змушена покинути Союз протягом 100 днів.



У випадку жорсткого виходу свобода пересування між Лондоном та ЄС буде обмежена

У разі такого перебігу подій Британія повернеться до правил Світової організації торгівлі. Ціни на товари в магазинах для британців можуть вирости, оскільки підприємствам доведеться встановлювати тарифи на товари, що імпортуються з ЄС. Крім цього, Лондон буде змушений шукати собі нових торговельних партнерів. Але, як і хотіла Мей, Лондон поверне собі кордони.

Зокрема, між Ірландією і Північною Ірландією доведеться встановити жорсткий митний контроль. Та навіть у такого сценарію є свої прихильники. Наприклад, Домінік Рааб, британський політик, твердить, що серед переваг – повне і негайне відновлення законодавчого органу, контроль над міграцією і нові торговельні угоди.

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Серед можливих "альтернативних" шляхів для мінімізації збитків від Brexit британські ЗМІ виокремлюють ще два варіанти: "норвезьку модель" і референдум.

Перший сценарій – це "План Б", який дозволить Лондону знову вступити до Європейської економічної зони, оскільки після Brexit Британія з неї вийде. І ця пропозиція – з економічної точки зору – вигідна. Враховуючи, що ЄС є найбільшим торговельним партнером Британської корони. Наприклад, у 2017 експорт Великої Британії до ЄС становив 274 мільярди фунтів, а це 44% всього експорту Королівства. А імпорт – 53%, а якщо вимірювати у фунтах – 341 мільярд.



Це єдиний кордон на суходолі між Британією і ЄС, і там доведеться поставити пропускні пункти

На таких же умовах в це об'єднання входить Норвегія. Осло не є членом ЄС, не має права голосу в Європейських рішеннях, але при цьому, завдяки членству в економічній зоні залишається однією з найбагатших країн Європи. На таких умовах Британія матиме повний доступ до єдиного ринку і при цьому зможе уникнути юридичних важелів з боку ЄС.

Для нас, як для країни з відкритою економікою, наші стосунки з ЄС дуже вигідні. Що це нам дає? Доступ до ринку, в якому проживають 500 мільйонів людей. Завдяки цьому 80% нашого експорту йде до ЄС. І якщо Британія захоче долучитися до нас, то ми з радістю її приймемо,

– сказала міністр закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Сорейде.

Щодо референдуму. У попередньому, два роки тому, "за" вихід із ЄС проголосували 52%. Зараз понад половина – 53% – британців хочуть нового референдуму. Тереза Мей же цю ініціативу "зарубала" одразу: "Новий референдум – це порушення довіри між британськими громадянами і британським урядом".

Якщо Британія покине ЄС, це стане ударом не тільки для Лондона, але й для Брюсселя теж – у економічному сенсі. Адже ще жодна країна не виходила із Європи, тільки деякі напівавтономні області: Французький Алжир, Гренландія і Сан-Мартен. Про свій намір покинути ЄС говорить низка проросійських політиків у різних європейських країнах: Італії, Угорщині, Чехії і Франції. З їх допомогою Путін розхитує ЄС зсередини.



"Норвезька модель" вигідна для Королівства з економічної точки зору

Наприклад, французький "Національний фронт" на чолі з Марін Ле Пен свого часу отримали від Кремля кредитів на 11 мільйонів євро. У питаннях Brexit росіяни достатньо "наслідили": крім активності ботів у соцмережах, пропаганду паралельно проводив проросійський бізнесмен Арон Бенкс, який у 2016 викинув на референдум понад 7,5 мільйона фунтів, щоб люди проголосували "за". При цьому він ще й провів 11 консультацій із російськими дипломатами.

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Та попри всі намагання Кремля дестабілізувати старий континент, євроскептики сьогодні не мають підтримки широких мас. І про це свідчать останні опитування: 68% громадян різних європейських країн назвали членство в ЄС перевагою, а не недоліком. І це, між іншим, найвищий показник за останні 36 років.



68% громадян різних європейських країн назвали членство в ЄС перевагою

"Брекзит" вплинув на всіх євроскептиків континенту. У Європі велися розмови і про Фрексит, Нексит, Чексит тощо. Та ж Марін Ле Пен хотіла залишити Європу, але – затихла. Ніхто насправді не хоче покидати Європейський Союз,

– заявив експерт з питань міжнародної політики Ульріх Шпек.