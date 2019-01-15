Парламент Британії не підтримав план Мей щодо Brexit
Депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей.
Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи, передають британські ЗМІ.
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Джерело: 24 канал
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