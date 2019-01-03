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      Новорічний салют у Лондоні: як мер міста потролив Brexit

      184 Читать новость на русском
      Новорічний салют у Лондоні
      Новорічний салют у Лондоні / Фото з відкритих джерел

      Мер Лондона Садік Хан відпривив послання світу та Євросоюзу під час новорічного феєрверку.

      Про повідомляє The Guardian.

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      Лондонське Око було підсвічено у кольори, що імітували прапор Євросоюзу. Так міський голова Садік Хан використв новорічні святкування для демостнрації проєвропейського послання.

      Великобританія Лондон салют Новий рік
      Новорічний салют у Лондоні

      Він пояснив, що це жє одним із елементів послання світу, яке показує, що столиця Великобританії залишиться "відкритою" і після Brexit.

      Я сподіваюся, що депутати парламенту, члени уряду побачать сьогодні феєрверки і подумають про те, у якій країні вони хочуть жити після Brexit,
      – сказав міський голова.

      Садік Хан був противником виходу Британії зі складу ЄС та наразі виступає за проведення повторного референдуму з цього питання. Також він відомий своїми провокаційними жестами, зокрема – запуском повітряної кулі "Trump baby" під час візиту президента США Дональда Трампа.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Великобританія Євросоюз Лондон Brexit
      Джерело: 24 канал
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