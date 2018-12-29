Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: захопливі фото та відео

Ботанічний сад Kew Gardens у Лондоні перетворився на справжнісіньку казку. Там запалили сотні вогнів та тисячі лазерних променів.

Святкова ілюмінація, лазерні та світлові шоу там можна побачити щовечора упродовж усіх свят.

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Майже цілий рік творці займались підготовкою для того, аби створити справжню магію. Відтепер це одна з найулюбленіших локацій жителів Лондона під час новорічно-різдвяних свят. Керівник ботанічного саду переконаний, що попри похмуру зимову погоду, його виставка змусить усміхнутись кожного.



Ботанічний сад у Лондоні



Ботанічний сад Kew Gardens​

Майже чверть мільйона квитків розлетілись буквально за тиждень, ще напередодні Різдва,

– розповів комерційний директор Kew Gardens Адам.



Яскраве шоу в ботанічному саду



Ботанічний сад

Це просто дивовижно, особливо діти під враженнями. Тут чудова атмосфера, панує дух свята, – зазначила відвідувачка Селлі Еванс.

Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: вражаюче відео