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      Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: захопливі фото та відео

      406 Читать новость на русском
      Ботанічний сад Лондона засяяв сотнями святкових вогнів
      Ботанічний сад Лондона засяяв сотнями святкових вогнів / Фото з відкритих джерел

      Ботанічний сад Kew Gardens у Лондоні перетворився на справжнісіньку казку. Там запалили сотні вогнів та тисячі лазерних променів.

      Святкова ілюмінація, лазерні та світлові шоу там можна побачити щовечора упродовж усіх свят.

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      Майже цілий рік творці займались підготовкою для того, аби створити справжню магію. Відтепер це одна з найулюбленіших локацій жителів Лондона під час новорічно-різдвяних свят. Керівник ботанічного саду переконаний, що попри похмуру зимову погоду, його виставка змусить усміхнутись кожного.

      лондон
      Ботанічний сад у Лондоні 

      ботанічний сад лондон
      Ботанічний сад Kew Gardens​

      Майже чверть мільйона квитків розлетілись буквально за тиждень, ще напередодні Різдва,
      – розповів комерційний директор Kew Gardens Адам.

      лондон
      Яскраве шоу в ботанічному саду

      лондон
      Ботанічний сад

      Це просто дивовижно, особливо діти під враженнями. Тут чудова атмосфера, панує дух свята, – зазначила відвідувачка Селлі Еванс.

      Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: вражаюче відео

       

      Теги: Різдво Новорічні свята Лондон Декор і дім Дизайн Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 Канал
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