Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: захопливі фото та відео
Ботанічний сад Kew Gardens у Лондоні перетворився на справжнісіньку казку. Там запалили сотні вогнів та тисячі лазерних променів.
Святкова ілюмінація, лазерні та світлові шоу там можна побачити щовечора упродовж усіх свят.
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Майже цілий рік творці займались підготовкою для того, аби створити справжню магію. Відтепер це одна з найулюбленіших локацій жителів Лондона під час новорічно-різдвяних свят. Керівник ботанічного саду переконаний, що попри похмуру зимову погоду, його виставка змусить усміхнутись кожного.
Ботанічний сад у Лондоні
Ботанічний сад Kew Gardens
Майже чверть мільйона квитків розлетілись буквально за тиждень, ще напередодні Різдва,
– розповів комерційний директор Kew Gardens Адам.
Яскраве шоу в ботанічному саду
Ботанічний сад
Це просто дивовижно, особливо діти під враженнями. Тут чудова атмосфера, панує дух свята, – зазначила відвідувачка Селлі Еванс.
Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: вражаюче відео