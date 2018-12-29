Ботанический сад Лондона засиял праздничными огнями: захватывающие фото и видео
Ботанический сад Kew Gardens в Лондоне превратился в настоящую сказку. Там зажгли сотни огней и тысячи лазерных лучей.
Праздничная иллюминация, лазерные и световые шоу там можно увидеть каждый вечер на протяжении всех праздников.
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Почти целый год создатели занимались подготовкой для того, чтобы создать настоящую магию. Отныне это одна из самых любимых локаций жителей Лондона во время новогодне-рождественских праздников. Руководитель ботанического сада убежден, что несмотря на пасмурную зимнюю погоду, его выставка заставит улыбнуться каждого.
Ботаничнеский сад в Лондоне
Ботаничнеский сад Kew Gardens
Почти четверть миллиона билетов разлетелись буквально за неделю, еще накануне Рождества,
– рассказал коммерческий директор Kew Gardens Адам.
Яркое шоу в ботаническом саду
Ботаничнеский сад
Это просто удивительно, особенно дети под впечатлениями. Здесь замечательная атмосфера, царит дух праздника, – отметила посетительница Сэлли Эванс.
Ботанический сад Лондона засиял праздничными огнями: впечатляющее видео