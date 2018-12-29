Ботанический сад Лондона засиял праздничными огнями: захватывающие фото и видео

Ботанический сад Kew Gardens в Лондоне превратился в настоящую сказку. Там зажгли сотни огней и тысячи лазерных лучей.

Праздничная иллюминация, лазерные и световые шоу там можно увидеть каждый вечер на протяжении всех праздников.

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Почти целый год создатели занимались подготовкой для того, чтобы создать настоящую магию. Отныне это одна из самых любимых локаций жителей Лондона во время новогодне-рождественских праздников. Руководитель ботанического сада убежден, что несмотря на пасмурную зимнюю погоду, его выставка заставит улыбнуться каждого.



Ботаничнеский сад в Лондоне



Ботаничнеский сад Kew Gardens​

Почти четверть миллиона билетов разлетелись буквально за неделю, еще накануне Рождества,

– рассказал коммерческий директор Kew Gardens Адам.



Яркое шоу в ботаническом саду



Ботаничнеский сад

Это просто удивительно, особенно дети под впечатлениями. Здесь замечательная атмосфера, царит дух праздника, – отметила посетительница Сэлли Эванс.

Ботанический сад Лондона засиял праздничными огнями: впечатляющее видео