Новогодний салют в Лондоне: как мэр города потролил Brexit

Мэр Лондона Садик Хан отправил послание миру и Евросоюзу во время новогоднего фейерверка.

Об сообщает The Guardian.

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Лондонскоее Око было подсвечено в цвета, имитировавшие флаг Евросоюза. Так Городской голова Садик Хан использовал новогодние празднования для демостнрации проевропейского послания.



Новогодний салют в Лондоне

Он пояснил, что это один из элементов послания миру, которое показывает, что столица Великобритании останется "открытой" и после Brexit.

Я надеюсь, что депутаты парламента, члены правительства увидят сегодня фейерверки и подумают о том, в какой стране они хотят жить после Brexit,

– сказал городской голова.

Садик Хан был противником выхода Британии из состава ЕС и сейчас выступает за проведение повторного референдума по этому вопросу. Также он известен своими провокационными жестами, в частности – запуском воздушного шара "Trump baby" во время визита президента США Дональда Трампа.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.



13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.