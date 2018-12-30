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      Нові військові бази та зміна політичного фокусу: у Британії розповіли про плани без ЄС

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      Британія хоче збудувати нові військові бази
      Британія хоче збудувати нові військові бази / Фото з відкритих джерел

      Велика Британія працює над планами будівництва нових військових баз в Карибському регіоні та в південно-східній Азії – їх країна планує створити після виходу з ЄС. Окрім того, Лондон різко змінить політичний фокус.

      Про це повідомив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, повідомляє Bloomberg.

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      Британський міністр наголосив, що мета створення баз – зміцнення статусу Британії. За його словами, країну мають вважати "справжнім глобальним гравцем" після її виходу з Європейського Союзу.

      Ми повинні чітко пояснити, що Британія знову є глобальною нацією,
      – сказав він.

      До слова, у Великобританії вже є бази на Кіпрі, Гібралтарі, Фолклендських островах та на острові Дієго Гарсія.

      Міністр прогнозує, що після виходу Британії з ЄС "політичний фокус зміститься досить драматично" і Британія має будувати поглиблені взаємини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією країнами Карибського басейну, а також країнами Африки.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Великобританія Зброя Brexit Євросоюз Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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