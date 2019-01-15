Як відреагував Брюссель на провал угоди про Brexit

Про це повідомив BBC.

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Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що він невдоволений голосуванням парламенту Великої Британії проти угоди про умови виходу з ЄС.

Ризик неконтрольованого виходу Сполученого Королівства зріс після сьогоднішнього голосування. Ми не хочемо цього. Європейська комісія продовжить свою роботу в надзвичайних обставинах, щоб забезпечити повну готовність ЄС,

– наголосив Юнкер.

Глава Єврокомісії закликав Британію якомога швидше повідомити про свої наміри щодо виходу з ЄС, оскільки "час майже сплив". За його словами, узгоджена Брюсселем угода щодо Brexit є компромісним варіантом і найкращою угодою, яку могла б отримати Британія.

На його думку, ця угода – єдиний спосіб забезпечити упорядкований вихід Великої Британії з ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter визнав провал голосування за угоду щодо Brexit.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.