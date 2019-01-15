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      Як відреагував Брюссель на провал угоди про Brexit

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      Угода про Brexit провалилася
      Угода про Brexit провалилася / Фото з відкритих джерел

      Лідери Євросоюзу заявили, що вони невдоволені провалом угоди про Brexit. Крім того, вони вимагають від уряду Британії негайних пояснень своїх подальших намірів.

       Про це повідомив BBC.

      Читайте також: Парламент Британії не підтримав план Мей щодо Brexit

      Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що він невдоволений голосуванням парламенту Великої Британії проти угоди про умови виходу з ЄС.

      Ризик неконтрольованого виходу Сполученого Королівства зріс після сьогоднішнього голосування. Ми не хочемо цього. Європейська комісія продовжить свою роботу в надзвичайних обставинах, щоб забезпечити повну готовність ЄС,
      – наголосив Юнкер.

      Глава Єврокомісії закликав Британію якомога швидше повідомити про свої наміри щодо виходу з ЄС, оскільки "час майже сплив". За його словами, узгоджена Брюсселем угода щодо Brexit є компромісним варіантом і найкращою угодою, яку могла б отримати Британія.

      На його думку, ця угода – єдиний спосіб забезпечити упорядкований вихід Великої Британії з ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter визнав провал голосування за угоду щодо Brexit.

      Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Євросоюз Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
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