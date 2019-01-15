Як відреагував Брюссель на провал угоди про Brexit
Лідери Євросоюзу заявили, що вони невдоволені провалом угоди про Brexit. Крім того, вони вимагають від уряду Британії негайних пояснень своїх подальших намірів.
Про це повідомив BBC.
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Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що він невдоволений голосуванням парламенту Великої Британії проти угоди про умови виходу з ЄС.
Ризик неконтрольованого виходу Сполученого Королівства зріс після сьогоднішнього голосування. Ми не хочемо цього. Європейська комісія продовжить свою роботу в надзвичайних обставинах, щоб забезпечити повну готовність ЄС,
– наголосив Юнкер.
Глава Єврокомісії закликав Британію якомога швидше повідомити про свої наміри щодо виходу з ЄС, оскільки "час майже сплив". За його словами, узгоджена Брюсселем угода щодо Brexit є компромісним варіантом і найкращою угодою, яку могла б отримати Британія.
На його думку, ця угода – єдиний спосіб забезпечити упорядкований вихід Великої Британії з ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter визнав провал голосування за угоду щодо Brexit.
Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.