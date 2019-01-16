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      Возможный распад Британии и протесты "желтых жилетов": вызовы перед ЕС в 2019

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      Крупнейшая британская оппозиционная партия инициирует голосование в парламенте за недоверие правительству Терезы Мэй. И все из-за провала соглашения с ЕС о Brexit, которое парламент отклонил накануне.

      Такое голосование стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет, констатируют эксперты.

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      В Германии уже назвали день голосования горьким для Европы. У самого премьера есть три дня, чтобы предложить парламенту "план Б" по выходу из Евросоюза.

      Если мы не договоримся относительно соглашения о выходе из Евросоюза сейчас, выход из ЕС без него повлечет коллапс в стране и это скажется на жителях нашей страны. Или же есть риск отменить Brexit вообще,
      – сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

      Голосование должно было состояться еще в декабре. Премьер его отложила, но избежать провала таки не удалось. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека. Поэтому вопрос остается открытым.

      Brexit забрал у Мэй немало нервов. Евроскептикам не нравится, что Британия как минимум до 2020 или даже дольше будет жить по правила Евросоюза. Не устраивает и возможность установления таможенной границы между Северной Ирландией и другими часть королевства. Еврооптимисты вообще против развода с ЕС и требуют повторного референдума.

      Британія Brexit Тереза Мей
      Brexit

      Тем временем, уговаривать Британию не покидать Евросоюз взялись в Европарламенте. Предложили подождать до июля. Хотя выход запланировали на 29 марта.

      Наше предложение мы изложили в письме к британскому парламенту. Теперь ждем их решения,
      – отметил спикер Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

      У Мэй рассматривают даже жесткий вариант выхода из Евросоюза вообще без соглашения. А это повредит и самому Объединенному Королевству и Европе.

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      "Британия одна из доноров европейского бюджета. Она может не выполнять требования, которые были достигнуты с Брюсселем, скажем, по выплате отступных 39 миллиардов фунтов стерлингов", – отметил эксперт "Майдана иностранных дел" Алексей Куропятник.

      Для Британии – это потенциальный развал страны, потому что Северная Ирландия и Шотландия могут на фоне грядущего хаоса попробовать провести референдум о независимости,
      – предположил международный журналист Иван Яковина.

      2019 для Евросоюза будет сложным годом. Во Франции ситуацию расшатывают "желтые жилеты". Начали с требования снизить налог на горючее, а завершили – отставкой президента. Останавливать протесты, похоже, не собираются. Для Макрона это серьезный вызов.

      Надо уменьшить пропасть между социальными и культурными слоями населения. Между руководителями и обычным рабочим классом, в частности. Это мировая проблема, которую трудно решить. Но я надеюсь, что переговоры, которые инициировал Эмануэль Макрон, с людьми помогут урегулировать это. Но есть вероятность в будущем смены власти вообще,
      – сказал президент Центра изучения и исследования политических решений Николас Тензер.

      Тем временем, в Германии же ультраправые начали продвигать идею выхода из Евросоюза. Пункт об этом внесли в предвыборную программу. Евроскептиков становится больше. И с такими настроениями объединенная Европа готовится к выборам в Европарламенте, которые состоятся в мае.

      Совершенно непонятно, как будет выглядеть Европа до начала лета. Потому что и итальянцы говорят, что ЕС распадется, и поляки. Идет сильная дезинтеграционная волна,
      – добавил Иван Яковина.

      И от того, кто победит на выборах – евроинтеграторы или популисты – зависит не нанесет ли эта волна удар ЕС.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Тереза Мэй Великобритания Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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