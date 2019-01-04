Скандальна німецька партія заговорила про вихід Німеччини з Євросоюзу

До 2024 року Євросоюз повинен бути "повністю змінений", а в іншому разі Німеччина має розглянути можливість виходу з блоку.

Таке у своїй програмі заявила скандальна правопопулістична партія "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Die Welt.

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Зараз склад Європейського Парламенту – 751 член, а вони закликають скоротити його до 100 депутатів, які обираються національними парламентами, відмовитися від європейських виборів і відновити національні валюти.

Якщо наші фундаментальні підходи реформування в існуючій системі ЄС не можуть бути реалізовані в рамках одного законодавчого періоду, то програмний комітет партії вважає "Dexit" до 2024 року абсолютно необхідним,

– написала у партії.

AfD також хоче приєднатися до партій, які захищають Європу від того, що вони вважають "ісламізацією".

Вибори до Європарламенту повинні пройти 23-26 травня 2019 року.

Чим відома партія "Альтернативи для Німеччини"?У німецьких ЗМІ вони найчастіше згадується у зв'язку зі скандалами і боротьбою у партійній верхівці. Провідні діячі AfD з числа "радикалів" регулярно роблять ксенофобські заяви. Також це єдина серед провідних німецьких партій, яка не критикує Росію за їх агресивні дії та пропоную зняти з них санкції. У своїй передвиборній програмі вони не згадують проблему врегулювання конфлікту на Сході України, порушення Росією міжнародного права, у тому числі анексію Криму.



У вересні 2017 року партія "Альтернатива для Німеччини" набрала на парламентських виборах набрала 12,6%, поступившись партії "Християнсько-демократичний союз", до якого належить Ангела Меркель.